Νέος κύκλος επαφών για το «δέσιμο» του Σένσι

Ο Στέφανο Σένσι ήρθε από την… εξωτερική στην Ανόρθωση και κατάφερε να διαπρέψει. Σχεδόν… πήρε την ομάδα της Αμμοχώστου στην πλάτη του, καθώς η ποιότητα του ξεχείλισε στον αγωνιστικό χώρο και είχε σημαντική συμβολή στην παραμονή της «Κυρίας» στην πρώτη κατηγορία.

Ο 30χρονος άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσαν οι κυανόλευκοι από τα μαλλιά και έκανε τη δική του επανεκκίνηση στην καριέρα του. Έτσι, οι δύο πλευρές ήταν απόλυτα ευχαριστημένες, γι’ αυτό και τον Ιανουάριου του 2026 επέκτειναν τη συνεργασία τους μέχρι τον Μάιο του 2027.

Η Ανόρθωση όμως βλέπει και… παρακάτω κι έτσι θέλει να τον διατηρήσει στο έμψυχο δυναμικό της μέχρι το 2029, με αυξημένες απολαβές! Η νέα διοίκηση της «Κυρίας» θα ανοίξει νέο κύκλο επαφών με την πλευρά του Ιταλού ώστε να αποτελέσει και για τα επόμενα χρόνια τον «μπροστάρη» για την αναγέννηση της Ανόρθωσης.