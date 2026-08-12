Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Δεν τα κατάφερε ο Τράικοβιτς

Έχοντας την ατυχία να χτυπήσει σε εμπόδιο και ενώ είχε αρχίσει καλά την προσπάθειά του στον τελικό, ο Μίλαν Τράικοβιτς κατετάγη 8ος με χρόνο 13.87, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ.

Αυτός είναι ο δεύτερος τελικός για τον Κύπριο σπρίντερ σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχοντας το 2016 τερματίσει στην 5η θέση, που είναι η κορυφαία στην ιστορία τού κυπριακού στίβου στη διοργάνωση.

O Mίλαν Τράικοβιτς είχε πάρει απευθείας το εισιτήριο για τον τελικό τερματίζοντας δεύτερος στην πρώτη ημιτελική σειρά σε 13.40, ενώ χθες είχε κερδίσει την δεύτερη κούρσα του πρώτου γύρου σε 13.50 (-1,1 μ/δ) και ήταν ο κορυφαίος τής 12άδας που πέρασε στα ημιτελικά.