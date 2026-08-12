Έγραψε ιστορία ο ΟΦΗ: Κατέκτησε το πρώτο Super Cup σε ματς θρίλερ με την ΑΕΚ

Ο ΟΦΗ έγραψε Ιστορία καθώς έγινε η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατακτά το Super Cup. Οι κυπελλούχοι Ελλάδας νίκησαν 5-4 στα πέναλτι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρήτιο (κ.α. 2-2). Παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο από γκολ του Γιόβιτς (38΄), ο Θανάσης Ανδρούτσος στο 69΄ και ο Κωνσταντίνος Κωστούλας στο 76΄ έδωσαν προβάδισμα στο Καμάρι της Κρήτης, αλλά ο Ζίνι στο 8ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε και έστειλε το ματς στα πέναλτι.

Σε έναν αγώνα με λίγες φάσεις, η ΑΕΚ «προειδοποίησε» στο 21΄ με τον Χριστογεώργο να αποκρούει το πλασέ του Μάριν. Οι Κρητικοί ήταν άριστοι τακτικά, μην επιτρέποντας στην πρωταθλήτρια να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις, όμως αρκούσε μία στιγμή για να αλλάξου τα δεδομένα. Στο 38΄ σε μια αντεπίθεση των «κιτρινόμαυρων» ο Γιόβιτς βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με αριστερό συρτό σουτ άνοιξε το σκορ. Ένα από αυτά τα τελειώματα που μόνο επιθετικοί της κλάσης του Σέρβου μπορούν να καταφέρουν.

Στο ίδιο τέμπο κύλησε και το β΄ ημίχρονο, με τον Κόντη να ρίχνει στο ματς τον Μπουχαλάκη προκειμένου η ομάδα του να γίνει πιο δημιουργική. Αυτή τη φορά ήταν ο ΟΦΗ που έριξε την... προειδοποιητική βολή, με τον Αποστολάκη να «τρυπάει» από δεξιά την άμυνα της ΑΕΚ να να πλασάρει άουτ. Στο 69ο λεπτό ο Ανδρούτσος βρέθηκε στην περιοχή και ένα απίθανο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας με ένα καταπληκτικό γκολ.

Στο 76΄ ήρθαν τα «πάνω κάτω». Από εκτέλεση φάουλ του Αϊτόρ, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας νίκησε στον αέρα τους αμυντικούς της ΑΕΚ και με κεφαλιά πέτυχε το 2-1 για τον ΟΦΗ. Στις καθυστερήσεις, η Ένωση αναζήτησε την ευκαιρία της για να στείλει το ματς στα πέναλτι (δεν υπήρχε παράταση) , με τον Γιόβιτς να αστοχεί στο 90+4΄ μετά τη σέντρα του Ζίνι ο οποίος στο 8ο και τελευταίο λεπτό με κεφαλιά από κόρνερ του Μάγερ, διαμόρφωσε το 2-2!

Έτσι το ματς κρίθηκε στα πέναλτι με τον Χριστογεώργο να αποκρούει το σουτ του Βάργκα, τον Ανδρούτσο να ευστοχεί στην τελευταία κρίσιμη εκτέλεση και λίγα λεπτά αργότερα να σηκώνει το κύπελλο ψηλά, στον ουρανό του Ηρακλείου.