Ανόρθωση: Οι λεπτομέρειες για το δυνατό φιλικό με το ΑΠΟΕΛ, πότε ξεκινά η προπώληση και τι ισχύει με τα διαρκείας

Ανακοίνωση από την Ανόρθωση σε σχέση με τη διάθεση των εισιιτηριων για τη φιλική αναμέτρηση με τον ΑΠΟΕΛ. Αναλυτικά:

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας για τις λεπτομέρειες διάθεσης των εισιτηρίων της φιλικής αναμέτρησης με το ΑΠΟΕΛ.

Πληροφορίες Αγώνα

Ημερομηνία & Ώρα: Κυριακή 16/08 | 20:00

Γήπεδο: «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαθέσιμη Κερκίδα: ΜΟΝΟ η Δυτική (για τους φιλάθλους της Ανόρθωσης)

Τιμές Εισιτηρίων

Γενική Είσοδος: €10

Παιδικό: €1

Σημείωση: Τα εισιτήρια διαρκείας δεν ισχύουν.

Τρόπος Προπώλησης & Ωράρια

Online Προπώληση: Έναρξη σήμερα στις 14:30 μέσω του www.anotickets.com.

Εκδοτήρια & Είσοδοι Γηπέδου: Ανοίγουν την Κυριακή στις 18:30.

Ωράρια Καταστημάτων & Σημείων Εξυπηρέτησης

Σημείο Ημέρες Ωράριο

Μπουτίκ («Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος») Πέμπτη & Παρασκευή 10:00 – 19:00

Θεμιστόκλειο Αθλητικό Κέντρο (Λεμεσός) Τετάρτη & Πέμπτη 16:00 – 19:00