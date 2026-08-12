Ανόρθωση: Οι λεπτομέρειες για το δυνατό φιλικό με το ΑΠΟΕΛ, πότε ξεκινά η προπώληση και τι ισχύει με τα διαρκείας
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ενημέρωση από την ομάδα της Αμμοχώστου για το φιλικό με τον ΑΠΟΕΛ που είναι προγραμμτισμένο για την επόμενη Κυριακή.
Ανακοίνωση από την Ανόρθωση σε σχέση με τη διάθεση των εισιιτηριων για τη φιλική αναμέτρηση με τον ΑΠΟΕΛ. Αναλυτικά:
Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας για τις λεπτομέρειες διάθεσης των εισιτηρίων της φιλικής αναμέτρησης με το ΑΠΟΕΛ.
Πληροφορίες Αγώνα
Ημερομηνία & Ώρα: Κυριακή 16/08 | 20:00
Γήπεδο: «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαθέσιμη Κερκίδα: ΜΟΝΟ η Δυτική (για τους φιλάθλους της Ανόρθωσης)
Τιμές Εισιτηρίων
Γενική Είσοδος: €10
Παιδικό: €1
Σημείωση: Τα εισιτήρια διαρκείας δεν ισχύουν.
Τρόπος Προπώλησης & Ωράρια
Online Προπώληση: Έναρξη σήμερα στις 14:30 μέσω του www.anotickets.com.
Εκδοτήρια & Είσοδοι Γηπέδου: Ανοίγουν την Κυριακή στις 18:30.
Ωράρια Καταστημάτων & Σημείων Εξυπηρέτησης
Σημείο Ημέρες Ωράριο
Μπουτίκ («Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος») Πέμπτη & Παρασκευή 10:00 – 19:00
Θεμιστόκλειο Αθλητικό Κέντρο (Λεμεσός) Τετάρτη & Πέμπτη 16:00 – 19:00