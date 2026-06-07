ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απασχολεί και ο Απόστολος Μακρίδης…

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απασχολεί και ο Απόστολος Μακρίδης…

Η προσοχή βρίσκεται και στην εξεύρεση νέου προπονητή

Η Ανόρθωση μπαίνει δειλά δειλά σε νέα εποχή με την ελπίδα να χαράξει καλύτερη πορεία και να δει… άσπρη μέρα. Μετά τη Γενική Συνέλευση της Παρασκευής (05/06) και την αλλαγή σκυτάλης στα διοικητικά, η ομάδα της Αμμοχώστου βρίσκεται σε διαδικασία ανασυγκρότησης δυνάμεων ώστε η νέα σεζόν να τη βρει πιο έτοιμη και ανταγωνιστική.

Πρώτο κεφάλαιο που καλείται να κλείσει η νέα διοίκηση αφορά αυτό του προπονητή. Ο Μάουρο Καμορανέζι αποτελεί ήδη παρελθόν κι έτσι ο διάδοχος του θα βρεθεί άμεσα για να πιάσει δουλειά. Το εμπάργκο μεταγραφών απαλλάσσει την Ανόρθωση από τον όποιο προγραμματισμό, κι έτσι η προσοχή στρέφεται στο υφιστάμενο έμψυχο δυναμικό.

Σε αυτή την προσπάθεια για την επόμενη μέρα, καθόλου δεδομένη δεν θεωρείται η παραμονή του Απόστολου Μακρίδη. Ο Αθλητικός Διευθυντής της Ανόρθωσης δεν παρουσίασε το έργο που όλοι ανέμεναν γι’ αυτό και το «διαζύγιο» φαντάζει η επικρατέστερη λύση. Οι επόμενες μέρες θα ρίξουν περισσότερο… φως στις προθέσεις του Δ.Σ. αλλά και στις επαφές.  

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πως ο Βρύζας από τον ΠΑΟΚ, πήγε στον ΑΠΟΕΛ - «Θα έχει τον μεταγραφικό έλεγχο…»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μέρος της προπόνησης ο Σλούκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Πίσω από τις… λέξεις

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η... μεγάλη εβδομάδα της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Απασχολεί και ο Απόστολος Μακρίδης…

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Θριαμβευτής και στο επεισοδιακό Grand Prix του Μονακό ο Αντονέλι

AUTO MOTO

|

Category image

Μάντζιος: «Σοβαρότητα, διάθεση και χρήσιμα συμπεράσματα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Αν έφευγε νωρίτερα ο Σλοτ, θα έμενε ο Σαλάχ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος τα φιλικά για την Εθνική με νίκη και πειστική εμφάνιση

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Σοκ και με Νόρις, αποσύρθηκε μετά τον Φερστάπεν

AUTO MOTO

|

Category image

Προφορική συμφωνία ανάμεσα σε Σόρλοθ και Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστιο απρόοπτο με Φερστάπεν, βγήκε νοκ-άουτ από την εκκίνηση του Grand Prix του Μονακό

AUTO MOTO

|

Category image

«Διαφορετικοί ρόλοι, ίδιο πάθος»: Το μήνυμα ΠΑΟΚ για Μάτος και Βιεϊρίνια

Ελλάδα

|

Category image

Exit Poll από AS: «Ασφαλές προβάδισμα Πέρεθ για την προεδρία στη Ρεάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φήμες για Γιαννούλη στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη