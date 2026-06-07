Απασχολεί και ο Απόστολος Μακρίδης…

Η Ανόρθωση μπαίνει δειλά δειλά σε νέα εποχή με την ελπίδα να χαράξει καλύτερη πορεία και να δει… άσπρη μέρα. Μετά τη Γενική Συνέλευση της Παρασκευής (05/06) και την αλλαγή σκυτάλης στα διοικητικά, η ομάδα της Αμμοχώστου βρίσκεται σε διαδικασία ανασυγκρότησης δυνάμεων ώστε η νέα σεζόν να τη βρει πιο έτοιμη και ανταγωνιστική.

Πρώτο κεφάλαιο που καλείται να κλείσει η νέα διοίκηση αφορά αυτό του προπονητή. Ο Μάουρο Καμορανέζι αποτελεί ήδη παρελθόν κι έτσι ο διάδοχος του θα βρεθεί άμεσα για να πιάσει δουλειά. Το εμπάργκο μεταγραφών απαλλάσσει την Ανόρθωση από τον όποιο προγραμματισμό, κι έτσι η προσοχή στρέφεται στο υφιστάμενο έμψυχο δυναμικό.

Σε αυτή την προσπάθεια για την επόμενη μέρα, καθόλου δεδομένη δεν θεωρείται η παραμονή του Απόστολου Μακρίδη. Ο Αθλητικός Διευθυντής της Ανόρθωσης δεν παρουσίασε το έργο που όλοι ανέμεναν γι’ αυτό και το «διαζύγιο» φαντάζει η επικρατέστερη λύση. Οι επόμενες μέρες θα ρίξουν περισσότερο… φως στις προθέσεις του Δ.Σ. αλλά και στις επαφές.