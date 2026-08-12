To... βιολί της η Παρί, έγραψε ιστορία με δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό Super Cup

Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε 2-1 αξιόμαχης Άστον Βίλα και έγραψε ιστορία, καθώς κατάφερε να κάνει το back to back κατάκτηση του UEFA Super Cup.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι, παρά το γεγονός ότι στάθηκε πολύ καλά απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης, δεν κατάφερε να μετουσιώσει τις ευκαιρίες της σε γκολ με αποτέλεσμα να ηττηθεί.

Οι Παριζιάνοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ στο 20ό λεπτό με τέρμα του Κβαρατσχέλια, με τους Βρετανούς να απαντούν το 45' με τον Μάντζιο. Το γκολ της λύτρψσης για το σύνολο του Λουίς Ενρίκε ήρθε στο 61ο λεπτό από τον Ντουέ, με την Παρί να μεγαλώνει τον μύθο που έχει χτίσει στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια!

Το ματς

Η Άστον Βίλα ξεκίνησε καλύτερα στην αναμέτρηση, έχοντας κάνει την πρώτη της επίσκεψη στα καρέ των Γάλλων στα πρώτα πέντε λεπτά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η Παρί προϊόντος του χρόνου, ανέβασε ρυθμό και έφτασε στην πρώτη τελική του αγώνα στο 10’ με τον Βιτίνια να εκτελεί έξω από την περιοχή και την μπάλα να περνάει ψηλά άουτ. Τρία λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά των Άγγλων να απειλήσουν. Ο Καμαρά έκλεψε την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά το συρτό σουτ που επιχείρησε πέρασε λίγο άουτ. Στη συνέχεια, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και στην πρώτη της κλασσική τελική κατάφερε να σκοράρει. Συγκεκριμένα, 20ο λεπτό, μετά από πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας, οι Παριζιάνοι μπήκαν στην περιοχή της Βίλα, με τον Κβαρατσκέλια να είναι ο τελικός αποδέκτης και να κάνει το 1-0 με δυνατό σουτ.

Ακολούθησε ένα ανελέητο επιθετικό κρεσέντο από τον 17χρονο Μπράιαν Μάτζο. Ειδικότερα ο φορ των Βίλανς έχασε τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες προκειμένου να ισοφαρίσει, η μια εκ των οποίων σταμάτησε στο δοκάρι των Παριζιάνων, ωστόσο η πέμπτη αποδείχθηκε η... φαρμακερή. Στο 45’ και λίγο πριν ο διαιτητής σφυρίξει τη λήξη του πρώτου μέρους, ο νεαρός τροφοδοτήθηκε και πάλι στη μικρή περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με μονοκόματο πλασέ, διαμορφώνοντας το σκορ του πρώτου μέρους στο 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Βίλα ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησε. Εκμεταλλευόμενη την ταχύτητά της ξεχύθηκε στον ανοιχτό χώρο με τον Μάτζο, ο οποίος πάσαρε στα δεξιά για το ΜακΓκίν, αλλά το μακρινό σουτ του που δοκίμασε στο 51ο λεπτό σταμάτησε εντυπωσιακά ο Σαφόνοφ. Κόντρα στη ροή του αγώνα και ενώ οι Άγγλοι έψαχναν το γκολ για να περάσουν μπροστά στο σκορ, η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν εκείνη που τα κατάφερε. Συγκεκριμένα, με τη συμπλήρωση μιας ώρα αγώνα, ο Ντουέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας από τη δεξιά πλευρά και πλασάροντας άψογα έκαμε το 2-1. Η φάση ελέγχθηκε για οφσάιντ, ωστόσο αποδείχθηκε καθόλα νόμιμη και το γκολ μέτρησε κανονικά.

Στη συνέχεια η ομάδα του Έμερι πίεσε για την ισοφάριση, φτάνοντας πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ. Στο 73' ο Σαφόνοφ έδιωξε ενστικτωδώς το επικίνδυνο γύρισμα του Μπουεντία, με την μπάλα να φτάνει στον Γκόμες, ο οποίος εκτέλεσε, αλλά ο Ζαΐρ Εμερί τον σταμάτησε εντυπωσιακά με προβολή, διατηρώντας το 2-1 υπέρ της ομάδας του. Η Άστον Βίλα συνέχισε να είναι απειλητική, πέραν από επικίνδυνες προϋποθέσεις δεν μπορούσε να δημιουργήσει ολοκληρωμένες τελικές προσπάθειες.

Στον εναπομείναντα χρόνο, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, αν και είδε Άγγλους να προσπαθούν να επιτεθούν, κράτησε το υπέρ της σκορ και χωρίς να κινδυνέψει έφτασε στη νίκη με 2-1, η οποία συνοδεύτηκε με την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου ευρωπαϊκού Super Cup.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες (75΄Λούκας Ερναντές), Βιτίνια, Ζοάο Νέβες (75΄Φαμπιάν Ρουίθ), Ζαΐρ-Εμερί, Κβαρατσχέλια (88΄Μπεράλδο), Ντουέ (87΄Μαγιουλού), Ακλιούς (46΄Ντεμπελέ).

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μπιζό, Κας, Λίντελοφ, Πάου Τόρες, Μάατσεν, Καμάρα (72΄Μπογκάρδε), Ζοάο Γκόμες (79΄Μπάρλεϊ) ΜακΓκίν (73΄Άλισον), Χέμινγκς, Μπουεντία, Μάτζο (72΄Έιμπραχαμ).

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