Τζόκοβιτς: «Νομίζω ότι η Σερένα θα επιστρέψει στους αγώνες»

«μία από τις μεγαλύτερες αθλήτριες στην Ιστορία».

«Νομίζω ότι θα επιστρέψει. Δεν έχω μιλήσει μαζί της, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα επιστρέψει. Μένει να δούμε πού και πότε, εάν θα είναι στο απλό ή στο διπλό, δεν το ξέρουμε, αλλά όλοι το θέλουν», δήλωσε ο Τζόκοβιτς την Τετάρτη σε συνέντευξη Τύπου, όταν ρωτήθηκε για την εντινεόμενη φημολογία, σχετικά με την επιστροφή της Ουίλιαμς στους αγώνες.

Στα 44 της χρόνια, η πρώην επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, ανέκτησε το δικαίωμα να παίξει σε τουρνουά Grand Slam και στο WTA tour, αλλά μέχρι στιγμής παραμένει ασαφής σχετικά με τις προθέσεις της.

«Δεν είναι ούτε ναι, ούτε όχι. Δεν ξέρω, θα δω τι θα συμβεί», είχε πει στο τέλος Ιανουαρίου η κάτοχος 23 (!) τροπαίων Grand Slam. Παράλληλα, η αδελφή της, η Βίνους, 45 ετών, αγωνίζεται στο τουρνουά απλών του Indian Wells, όπου αντιμετωπίζει την Γαλλίδα, Νταϊάν Πάρι στον πρώτο γύρο την Πέμπτη, αφού έλαβε wild card.

«Θα μπορούσε να παίξει διπλό με την Βίνους, αυτό θα ήταν υπέροχο κατά την άποψη μου και από την άποψη των φιλάθλων. Είναι μια από τις σπουδαιότερες αθλήτριες όλων των εποχών», πρόσθεσε ο «Νόλε», ο οποίος έχει κατακτήσει 24 (!) τίτλους Grand Slam. 

 Ο Τζόκοβιτς επιστρέφει στους αγώνες στην Καλιφόρνια μετά την ήττα του στον τελικό του Australian Open τον Ιανουάριο από τον Κάρλος Αλκαράθ και μετά την νίκη επί του Γιάννικ Σίνερ στα ημιτελικά.

«Έχω αποδείξει και το έχω αποδείξει στον εαυτό μου ότι μπορώ ακόμα να βρίσκομαι στο υψηλότερο επίπεδο και να νικήσω αυτούς τους αθλητές. Η λογική μου είναι: γιατί να μην συνεχίσω όσο έχω αυτή τη φλόγα αναμμένη, την ποιότητα, το κίνητρο», είπε ο Σέρβος πρωταθλητής, αρνούμενος να «κρεμάσει την ρακέτα του» στα 38 χρόνια του: «Έχω ακόμα στόχους, θέλω ακόμα να κερδίζω τίτλους, ειδικά σε επίπεδο Grand Slam. Έφτασα κοντά στην Αυστραλία. Ήταν ένα απίστευτο ξεκίνημα της σεζόν», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι το πρόγραμμά του, που βασίζεται στα τουρνουά Grand Slam, παρέμεινε αβέβαιο.

Ο Τζόκοβιτς, θα συμμετάσχει απευθείας στον δεύτερο γύρο το Σάββατο, με αντίπαλο είτε το Γάλλο, Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ, είτε τον Πολωνό, Καμίλ Μάϊτζρζακ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

