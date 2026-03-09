ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σοκ στο τένις με τον εκβιασμό της Πάνα Ούντβαρντι: «Χάσε αλλιώς θα πεθάνει η οικογένειά σου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σοκ στο τένις με τον εκβιασμό της Πάνα Ούντβαρντι: «Χάσε αλλιώς θα πεθάνει η οικογένειά σου»

Η Πάνα Ούντβαρντι κατήγγειλε ότι έλαβε απειλητικά μηνύματα προκειμένου να ηττηθεί σε έναν αγώνα, με τους δράστες να της στέλνουν ακόμα και τη διεύθυνση κατοικίας των γονιών της.

Η Πάνα Ούντβαρντι προέβη σε σοκαριστικές αποκαλύψεις σχετικά με απειλητικά μηνύματα που έλαβε η ίδια και η οικογένειά της στο WhatsApp, τα οποία περιελάμβαναν φωτογραφίες με όπλα και λεπτομέρειες για τη διεύθυνση της κατοικίας των γονιών της! Τις φωτογραφίες αυτές συνόδευε το μήνυμα «χάσε τον αγώνα αλλιώς η οικογένειά σου θα πεθάνει», κάτι το οποίο έκανε η ίδια γνωστό μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς παρόμοιες καταγγελίες έκαναν πρόσφατα η Λουκρέζια Στεφανίνι και ο Ματία Μπελούτσι.

Αυτό που προκαλεί τρόμο στην περίπτωση της Ούντβαρντι ωστόσο είναι η λεπτομέρειες που είχαν συλλέξει οι δράστες για την προσωπική της ζωή. Συγκεκριμένα, έλαβε φωτογραφίες των μελών της οικογένειάς της, με τους δράστες να αναφέρουν ότι γνωρίζουν ακριβώς πού μένουν, τι αυτοκίνητα οδηγούν και ποιοι είναι οι αριθμοί των τηλεφώνων τους. Παράλληλα, της έστειλαν ένα πυροβόλο όπλο δίπλα σε αυτές τις πληροφορίες εν όψει ενός προγραμματισμένου αγώνα της στην Αττάλεια.

Η WTA εντόπισε πάνω από 8.000 υβριστικά ή απειλητικά μηνύματα μέσα σε έναν χρόνο, ενώ όπως δήλωσε και ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας τένις, Αντζελο Μπινάγκι, το άθλημα έχει περάσει σε μία νέα εποχή όπου ο εκφοβισμός των αθλητών είναι καθημερινό φαινόμενο. Ο ίδιος δεσμεύτηκε πως θα κάνει τις προτάσεις του για μια δραστική ενίσχυση του διεθνούς συστήματος ασφαλείας, ωστόσο άγνωστο παραμένει το πώς οι δράστες αυτών των περιστατικών συλλέγουν τόσο εύκολα προσωπικά δεδομένα για τους παίκτες τους οποίους εκφοβίζουν.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Τενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανακοίνωσε το ντιλ με Ροθάδα η ΑΕΚ - Η διάρκεια του συμβολαίου του

ΑΕΚ

|

Category image

Γιόρτασε με τρίποντο τα 100χρονα ο Παναιτωλικός

Ελλάδα

|

Category image

Χειρότερη έδρα... μόνο τη χρονιά του β΄ γκρουπ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αντετοκούνμπο: Ποιες οι πιθανότητες να παραμείνει στους Μπακς σύμφωνα με τον Πόρτις

NBA

|

Category image

Οριστικά νοκ-άουτ ο Ίσκο, «τρέχει» να προλάβει Παναθηναϊκό ο Άμραμπατ

Ελλάδα

|

Category image

Έπεσαν οι υπογραφές, έμεινε η ανακοίνωση

ΑΕΚ

|

Category image

Σοκ στο τένις με τον εκβιασμό της Πάνα Ούντβαρντι: «Χάσε αλλιώς θα πεθάνει η οικογένειά σου»

Τένις

|

Category image

Μεγάλωσε η λίστα απόντων της Ρεάλ ενόψει Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νοκ-άουτ ο Άλισον για Τουρκία, με Μαμαρντασβίλι η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε παίκτη με εμπειρία από NBA και Ευρωλίγκα ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οριστικό: Έδειξαν την πόρτα εξόδου στον Φερέιρα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ο Καμορανέζι τα μείωσε κατά... 87%!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

AS για Παναθηναϊκό: «Καταρρέει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Χωρίς Γουόκαπ και Λαρεντζάκη στη Γαλλία ο Ολυμπιακός - Μέσα Βεζένκοφ και Μόρις, αλλά αμφίβολοι για Παρί

EUROLEAGUE

|

Category image

Δικαιωματικά MVP

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη