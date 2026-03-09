Σοκ στο τένις με τον εκβιασμό της Πάνα Ούντβαρντι: «Χάσε αλλιώς θα πεθάνει η οικογένειά σου»

Η Πάνα Ούντβαρντι προέβη σε σοκαριστικές αποκαλύψεις σχετικά με απειλητικά μηνύματα που έλαβε η ίδια και η οικογένειά της στο WhatsApp, τα οποία περιελάμβαναν φωτογραφίες με όπλα και λεπτομέρειες για τη διεύθυνση της κατοικίας των γονιών της! Τις φωτογραφίες αυτές συνόδευε το μήνυμα «χάσε τον αγώνα αλλιώς η οικογένειά σου θα πεθάνει», κάτι το οποίο έκανε η ίδια γνωστό μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς παρόμοιες καταγγελίες έκαναν πρόσφατα η Λουκρέζια Στεφανίνι και ο Ματία Μπελούτσι.

Αυτό που προκαλεί τρόμο στην περίπτωση της Ούντβαρντι ωστόσο είναι η λεπτομέρειες που είχαν συλλέξει οι δράστες για την προσωπική της ζωή. Συγκεκριμένα, έλαβε φωτογραφίες των μελών της οικογένειάς της, με τους δράστες να αναφέρουν ότι γνωρίζουν ακριβώς πού μένουν, τι αυτοκίνητα οδηγούν και ποιοι είναι οι αριθμοί των τηλεφώνων τους. Παράλληλα, της έστειλαν ένα πυροβόλο όπλο δίπλα σε αυτές τις πληροφορίες εν όψει ενός προγραμματισμένου αγώνα της στην Αττάλεια.

Η WTA εντόπισε πάνω από 8.000 υβριστικά ή απειλητικά μηνύματα μέσα σε έναν χρόνο, ενώ όπως δήλωσε και ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας τένις, Αντζελο Μπινάγκι, το άθλημα έχει περάσει σε μία νέα εποχή όπου ο εκφοβισμός των αθλητών είναι καθημερινό φαινόμενο. Ο ίδιος δεσμεύτηκε πως θα κάνει τις προτάσεις του για μια δραστική ενίσχυση του διεθνούς συστήματος ασφαλείας, ωστόσο άγνωστο παραμένει το πώς οι δράστες αυτών των περιστατικών συλλέγουν τόσο εύκολα προσωπικά δεδομένα για τους παίκτες τους οποίους εκφοβίζουν.

gazzetta.gr