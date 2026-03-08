Τζόκοβιτς: «Θέλω να αγωνιστώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028»

O Nόβακ Τζόκοβιτς κλείνει τον Μάιο τα 39, αλλά κάνει σχέδια για συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, όταν θα έχει... πατήσει τα 41.

«Αυτός είναι ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους, να φτάσω στους Ολυμπιακούς. Αυτό θα ήταν ωραίο» δήλωσε ο Σέρβος μετά τη νίκη του επί του Πολωνού Καμίλ Μάιχρζακ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της κατηγορίας Masters 1000 που διεξάγεται στο Ίντιαν Ουέλς της Καλιφόρνια, και συνέχισε: «Είναι ακόμα πολύ μακριά. Νομίζω ότι, στην ηλικία μου και σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου, κάθε χρόνος φαίνεται σαν μια μεγαλύτερη περίοδος από ό,τι είναι για οποιονδήποτε είναι νεώτερος. Όμως, θα προσπαθήσω να τα καταφέρω, σίγουρα είναι ένα από τα κίνητρα, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι εκεί».

Ο «Νόλε» χαρακτήρισε τη νίκη του επί του Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό των Ολυμπιακών του 2024 ως τη μεγαλύτερη αθλητική επιτυχία της σπουδαίας καριέρας του, ενώ το 2008 είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο στο Πεκίνο.