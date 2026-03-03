ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στη μεριά της Σβιόντεκ η Σάκκαρη στο Indian Wells

Η κλήρωση του Indian Wells έφερε τη Μαρία Σάκκαρη στη μεριά της Ίγκα Σβιόντεκ, διαμορφώνοντας ένα απαιτητικό μονοπάτι για την Ελληνίδα τενίστρια στο τουρνουά της Καλιφόρνια.

Η Σάκκαρη, που περνά χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο, θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στη νικήτρια του ζευγαριού Βαρβάρα Γκράτσεβα (Νο58)-Λίλι Τάγκερ (Νο119). Από εκεί και πέρα, τα πράγματα δυσκολεύουν σημαντικά, καθώς ενδέχεται να συναντήσει τη Σβιόντεκ νωρίς στο ταμπλό, εφόσον και οι δύο προκριθούν.

Στη φάση των «16» πιθανή αντίπαλος είναι η Καρολίνα Μούχοβα (Νο13), η οποία βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και είχε αποκλείσει τη Σάκκαρη στα ημιτελικά της Ντόχα. Αν η Ελληνίδα καταφέρει να φτάσει στα προημιτελικά, τότε στο δρόμο της μπορεί να βρεθούν η περσινή κάτοχος του τίτλου, Μίρα Αντρέεβα (Νο8), ή η φορμαρισμένη Ελίνα Σβιτολίνα (Νο9).

Σε περίπτωση που επαναλάβει την πορεία της Ντόχα και φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, τότε ενδέχεται να βρεθεί απέναντι σε κορυφαίες παίκτριες όπως η Έλενα Ριμπάκινα (Νο3) ή η Τζέσικα Πεγκούλα (Νο5), κάνοντας το έργο της ακόμη πιο απαιτητικό.

Διαβαστε ακομη