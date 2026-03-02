ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εγκλωβίστηκε στο Ντουμπάι ο Μεντβέντεφ: «Κανείς δεν ξέρει πότε θα είμαστε σε θέση να φύγουμε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εγκλωβίστηκε στο Ντουμπάι ο Μεντβέντεφ: «Κανείς δεν ξέρει πότε θα είμαστε σε θέση να φύγουμε»

Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ έχει εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι.

Ο 23ος τίτλος της καριέρας του Ντανιίλ Μεντβέντεφ ήρθε χωρίς να... ιδρώσει αφού ο αντίπαλός του αποσύρθηκε και έτσι δεν έγινε τελικός στο Dubai Championship το περασμένο Σάββατο (28/02).

Ωστόσο, ο Μεντβέντεφ δεν αποχώρησε από το Ντουμπάι για τις Ηνωμένες Πολιτείες αφού εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός με αποτέλεσμα η πτήση του να ακυρωθεί.

Ο Ρώσος τενίστας σε δηλώσεις που παραχώρησε μίλησε για την κατάσταση αλλά και το γεγονός ότι είναι εγκλωβισμένος όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι:

«Εδώ φυσικά η κατάσταση είναι ασυνήθιστη, αλλά το μόνο που συμβαίνει είναι πως είναι κλειστός ο εναέριος χώρος. Κανείς δεν ξέρει πότε θα είμαστε σε θέση να φύγουμε, δεν είναι ξεκάθαρο πόσο θα κρατήσει.Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες ή και μέρες. Σταδιακά ακυρώνονται πτήσειςΌσο περίεργο κι αν ακούγεται, στο γήπεδο είμαι περισσότερο συναισθηματικός, στην προσωπική μου ζωή όχι τόσο, ίσως θα με βοηθούσε να ήμουν κάπου-κάπου. Οπότε για μένα όλα είναι φυσιολογικά.Έλαβα αρκετά μηνύματα από φίλους και φαν, όλοι ανησυχούν, αλλά εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι όλα θα πάνε καλά».

 

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Φαβορί για τον πάγκο της Μοντερέι ο Αλόνσο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αρρωστημένη νοοτροπία

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επίσημο: Παρελθόν από τον Αστέρα ο Ράσταβατς!

Ελλάδα

|

Category image

Απάντηση και κορυφή με σούπερ Τολιόπουλο για την Εθνική Eλλάδας στην Ποντγκόριτσα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σλοτ: «Στην Αγγλία χτυπάς τον τερματοφύλακα στο πρόσωπο και… δεν γίνεται τίποτα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τοποθέτηση Μπεργκ για Μασούρα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πώς έχει το σκηνικό δυο αγωνιστικές πριν από τα πλέι οφ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σπόντα από Μπεργκ: «Αν ήταν εναντίον μας, ίσως να μετρούσε το γκολ…»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απάντησε στον Απόλλωνα η Ομόνοια: «Τους ανταποδώσαμε ακριβώς ότι έκαναν στον πρώτο γύρο»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η UEFA τιμώρησε την Τότεναμ για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών της

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λοσάδα: «Δίκαιο το αποτέλεσμα...»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παράπονα από τον Απόλλωνα για τη φιλοξενία της Ομόνοιας – «Θα λάβουν τα ίδια στη Λεμεσό…»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η σουτάρα του Γκάρι, η άμεση απάντη «Τάνκο» και οι άλλες φάσεις του ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η μπίλια στο «Χ» και η Ομόνοια κρατά την απόσταση ασφαλείας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Εκτός επ' αόριστον ο Μπαπέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη