Εγκλωβίστηκε στο Ντουμπάι ο Μεντβέντεφ: «Κανείς δεν ξέρει πότε θα είμαστε σε θέση να φύγουμε»

Ο 23ος τίτλος της καριέρας του Ντανιίλ Μεντβέντεφ ήρθε χωρίς να... ιδρώσει αφού ο αντίπαλός του αποσύρθηκε και έτσι δεν έγινε τελικός στο Dubai Championship το περασμένο Σάββατο (28/02).

Ωστόσο, ο Μεντβέντεφ δεν αποχώρησε από το Ντουμπάι για τις Ηνωμένες Πολιτείες αφού εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός με αποτέλεσμα η πτήση του να ακυρωθεί.

Ο Ρώσος τενίστας σε δηλώσεις που παραχώρησε μίλησε για την κατάσταση αλλά και το γεγονός ότι είναι εγκλωβισμένος όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι:

«Εδώ φυσικά η κατάσταση είναι ασυνήθιστη, αλλά το μόνο που συμβαίνει είναι πως είναι κλειστός ο εναέριος χώρος. Κανείς δεν ξέρει πότε θα είμαστε σε θέση να φύγουμε, δεν είναι ξεκάθαρο πόσο θα κρατήσει.Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες ή και μέρες. Σταδιακά ακυρώνονται πτήσειςΌσο περίεργο κι αν ακούγεται, στο γήπεδο είμαι περισσότερο συναισθηματικός, στην προσωπική μου ζωή όχι τόσο, ίσως θα με βοηθούσε να ήμουν κάπου-κάπου. Οπότε για μένα όλα είναι φυσιολογικά.Έλαβα αρκετά μηνύματα από φίλους και φαν, όλοι ανησυχούν, αλλά εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι όλα θα πάνε καλά».