Συνεχίζει να ασχολείται με τον ΑΠΟΕΛ ο Πρόδρομος Πετρίδης; Σε ποιο βαθμό;

Συνεχίζει να ασχολείται με τον ΑΠΟΕΛ ο Πρόδρομος Πετρίδης; Σε ποιο βαθμό;

Η απάντηση στο ερώτημα από τον εκπρόσωπο Τύπου των γαλαζοκιτρίνων

Μετά την αποχώρηση του Πρόδρομου Πετρίδη από την προεδρία του ΑΠΟΕΛ, αιωρείται το ερώτημα εάν ο πρώην διοικητικός ηγέτης των γαλαζοκιτρίνων, ασχολείται ακόμη με όσα έχουν να κάνουν με την ομάδα της Λευκωσίας.

Το ερώτημα αυτό κλήθηκε να απαντήσει ο εκπρόσωπος Τύπου, Νεκτάριος Πετεβίνος, μιλώντας στον Super Sport FM.

«Eίναι ένας πρόεδρος, που ήταν εκεί για 13 χρόνια. Είναι εκεί, γνωρίζει τα πάντα. Μεταφέρει τα δεδομένα στον Χάρη Φωτίου για να γνωρίζει κι αυτός. Δεν έχει συμμετοχή σε κάποια απόφαση» ανάφερε.

