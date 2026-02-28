ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mε wild card η τελευταία συμμετοχή του Μονφίς στο Indian Wells

Ο Γκαέλ Μονφίς, που διανύει την τελευταία του σεζόν στο ATP, έλαβε πρόσκληση για να συμμετάσχει στο τουρνουά Masters 1000 του Indian Wells (4-15 Μαρτίου), όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του τουρνουά στην Καλιφόρνια.

Ο 39χρονος πρώην Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης, ο οποίος έχει υποχωρήσει στην 170η θέση, θα μπει απευθείας στο κυρίως ταμπλό του πρώτου Masters 1000 της χρονιάς.

«Ο θρύλος του γαλλικού τένις Γκαέλ Μονφίς είναι το κορυφαίο όνομα στη λίστα των προσκλήσεων ATP για την 17η και τελευταία του συμμετοχή στο Indian Wells», αναφέρουν οι διοργανωτές.

Ο Μονφίς, με 13 τίτλους στην καριέρα του, συμμετείχε για πρώτη φορά στο Indian Wells το 2005. Καλύτερη του εμφάνιση ήταν η πρόκριση στα προημιτελικά το 2016, όπου ηττήθηκε από τον Καναδό Μίλος Ράονιτς.

Το 2019 είχε προκριθεί ξανά στα προημιτελικά, αλλά αναγκάστηκε να αποσυρθεί λόγω τραυματισμού στον Αχίλλειο τένοντα.

Πέρυσι αποκλείστηκε στον 3ο γύρο από τον Βούλγαρο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, μετά από αγώνα-μαραθώνιο που κράτησε πάνω από τρεις ώρες.

sdna.gr 

 

