Τσιτσιπάς: «Επιλέγω τουρνουά με βάση τα οικονομικά κριτήρια, έτσι λειτουργεί το τένις»

Δημοσιευτηκε:

Τσιτσιπάς: «Επιλέγω τουρνουά με βάση τα οικονομικά κριτήρια, έτσι λειτουργεί το τένις»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραχώρησε συνέντευξη στο βραζιλιάνικο «Clay», αποκαλύπτοντας τα κριτήρια που τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι τενίστες επιλέγουν τα τουρνουά που θα αγωνιστούν.

Τους λόγους και τα κριτήρια με τους οποίους επιλέγει συγκεκριμένα τουρνουά για να αγωνιστεί, αποκάλυψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Παραχωρώντας συνέντευξη στο βραζιλιάνικο Μέσο, «Clay», ο Έλληνας τενίστας δήλωσε πως τόσο ο ίδιος όσο και οι συναθλητές του συμμετέχουν σε τουρνουά που έχουν μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο για την καριέρα τους.

Μάλιστα, ανέφερε πως ενώ του αρέσει η Νότια Αμερική και το κλίμα που δημιουργούν οι φίλοι του τένις εκεί, ο ίδιος δεν έχει δεχθεί όλα αυτά τα χρόνια μια δελεαστική πρόταση ώστε να δώσει το «παρών» σε ένα μεγάλο event.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά:

«Θα είμαι ειλικρινής. Από οικονομικής άποψης, είναι κατανοητό να επιλέγω άλλους προορισμούς αντί για τη Νότια Αμερική. Όλοι οι παίκτες διαλέγουν τα τουρνουά και με βάση τις οικονομικές εγγυήσεις. Έτσι λειτουργεί το τένις. Η Νότια Αμερική δεν μου έχει προσφέρει ποτέ μια συμφωνία αρκετά καλή ώστε να τη σκεφτώ σοβαρά. Η Μέση Ανατολή ήταν πάντα πολύ καλύτερη όσον αφορά τις αποδοχές. Και η ευρωπαϊκή περιοδεία προσφέρει επίσης εξαιρετικά οικονομικά κίνητρα. Αυτό κάνει τη διαφορά.

Υπάρχει αυτό το πάθος στη Νότια Αμερική που μερικές φορές το αφήνω στην άκρη. Αλλά όταν η οικονομική διαφορά είναι μεγάλη, δεν έχεις πραγματικά άλλη επιλογή από το να πας εκεί που στηρίζεται η καριέρα σου. Θα ήθελα πολύ να παίξω εκεί. Ήταν πάντα όνειρό μου να επισκεφθώ τη Νότια Αμερική και έχω ακούσει υπέροχα πράγματα, Έχω επίσης πολλούς θαυμαστές εκεί και το βλέπω από τη δραστηριότητα στα social media και τη συνεχή αλληλεπίδραση με ανθρώπους από εκεί».

SPORT-FM.GR 

 

