Ο Φερέρο αποκάλυψε τον λόγο του «διαζυγίου» με τον Αλκαράθ

Μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της λήξης της συνεργασίας του με τον Κάρλος Αλκαράθ, ο Χουάν Κάρλος Φερέρο μίλησε στην ισπανική εφημερίδα MARCA και εξήγησε με ψυχραιμία τους λόγους που οδήγησαν στο τέλος μιας σχέσης επτά και πλέον ετών, η οποία σημάδεψε την εκτόξευση του νεαρού Ισπανού στην κορυφή του παγκόσμιου τένις.

Όπως ξεκαθαρίζει ο Φερέρο, η ρήξη δεν προέκυψε από καβγάδες ή αγωνιστικά προβλήματα, αλλά από διαφωνίες που εμφανίστηκαν κατά τη διαδικασία ανανέωσης του συμβολαίου του. «Σε αυτές τις περιπτώσεις κάθε πλευρά κοιτά το συμφέρον της. Υπήρχαν σημεία στα οποία δεν συμφωνήσαμε και τελικά αποφασίσαμε να χωρίσουμε», τόνισε, αποφεύγοντας να μπει σε λεπτομέρειες. Υπογράμμισε πάντως ότι το οικονομικό δεν αποτέλεσε αιτία της απόφασης, διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα.

Ο Ισπανός τεχνικός δήλωσε πως θα ήθελε να συνεχίσει, καθώς θεωρεί τη χρονιά εξαιρετικά επιτυχημένη, τόσο σε αποτελέσματα όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο. Περιέγραψε τη σχέση τους ως άψογη, χωρίς εντάσεις, και στάθηκε ιδιαίτερα στις πρώτες περιόδους συνεργασίας, όταν ο Αλκαράθ ήταν 15–18 ετών. «Εκείνα τα χρόνια ήταν μαγικά. Η πρόοδος ήταν ραγδαία και κάθε βήμα είχε ξεχωριστή σημασία», ανέφερε, θυμίζοντας τις μεγάλες επιτυχίες και τα Grand Slam που κατέκτησαν μαζί.

Ο Φερέρο παραδέχθηκε ότι ο χωρισμός τον έχει πληγώσει συναισθηματικά και πως χρειάζεται χρόνο για να διαχειριστεί το τέλος αυτής της διαδρομής. Παράλληλα, εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο μέλλον του Αλκαράθ, σημειώνοντας ότι διαθέτει τεράστιο περιθώριο βελτίωσης και μπορεί να ξεπεράσει άμεσα αυτή τη μετάβαση, αρχής γενομένης από το Australian Open. Ο Αλκαράθ έχει στο πλευρό του ακόμα τον Σαμουέλ Λόπεθ που πέρυσι είχε ενταχθεί στην ομάδα και τον οποίο ο Φερέρο εκτιμά εμπιστεύεται απόλυτα, όπως τόνισε: «Ο ερχομός του Σαμουέλ έφερε έναν φρέσκο αέρα στην ομάδα πέρυσι. Πλέον εκείνος γνωρίζει καλά τον προγραμματισμό που βγάλαμε μαζί για το πρώ το κομμάτι της σεζόν, ενώ γνωρίζει και πολύ καλά τον Κάρλος (σ.σ. Αλκαράθ)».

Κλείνοντας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επανένωσης. «Δεν κλείνω καμία πόρτα. Διαφωνίες δεν σημαίνουν τέλος στη φιλία», κατέληξε, ευχόμενος στον πρώην παίκτη του να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται.

