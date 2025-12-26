«Aπογοητευμένος ο Αλμέιδα, εξετάζει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τη Σεβίλλη»

Στον «αέρα» το μέλλον του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη. Ο Αργεντινός τεχνικός, βρίσκεται σε δύσκολη θέση στον πάγκο της ομάδας της Ανδαλουσίας και σύμφωνα με την «Estadio Deportivo», εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία της ομάδας!

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ βρίσκεται σε έντονο προβληματισμό αναφορικά με το μέλλον του στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», ωστόσο επισημαίνεται, ότι οι διοικούντες τον σύλλογο δεν σκέφτονται την απόλυση, αλλά ο ίδιος ο Αλμέιδα, δείχνει να μην πιστεύει πλέον στο πρότζεκτ της ομάδας.

Ως αίτιο της συγκεκριμένης απόφασης για διαφαινόμενη παραίτηση του Αλμέιδα, παρουσιάζεται το ελλιπές ρόστερ, κάτι το οποίο δυσαρεστεί τον ίδιο τον Αργεντινό. Μάλιστα στο ρεπορτάζ, τονίζεται η κακή ψυχολογική κατάσταση του η οποία και αποτυπώνεται, τόσο στις δηλώσεις όσο και στη συμπεριφορά του.

Στα 20 ματς που έχει καθίσει στον πάγκο της Σεβίλλης ο Αλμέιδα, μετρά οκτώ νίκες, δυο ισοπαλίες και 10 ήττες.

sport-fm.gr