Ο Αλκαράθ πρώτος σε χρηματικά έπαθλα - Η θέση του Τσιτσιπά μέσα στο Top30

O Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε πάνω από 21 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τα χρηματικά έπαθλα που πήρε από τα τουρνουά το 2025 και τερμάτισε στην πρώτη θέση της προκείμενης λίστας.

Ο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης εκτός από το γεγονός ότι κατάφερε να «διώξει» από το Νο.1 τον Σίνερ και να επιστρέψει στην κορυφή, «άγγιξε» και το κορυφαίο ρεκόρ όλων των εποχών στη λίστα των χρηματικών επάθλων.

Συγκεκριμένα ο Ισπανός συγκέντρωσε 21,35 εκατομμύρια δολάρια από τα χρηματικά έπαθλα το 2025, όπως προέκυψε μετά και την προσάρτηση των bonus της ΑΤΡ ενώ ο Σίνερ έλαβε τη δεύτερη θέση, κερδίζοντας 19,12 εκατομμύρια δολάρια.

3ος καλύτερος ήταν ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, με 7,47 εκατομμύρια δολάρια. Στα 6,66 είναι ο Άλεξ Ντε Μινόρ και στα 6,345 ο Λορέντσο Μουζέτι, με τον Τέιλορ Φριτζ να είναι πολύ κοντά στα 6 εκατομμύρια. Τέλος ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στην 9η θέση με λίγο πάνω από τα 5 εκατομμύρια δολάρια.

Η θέση του Στέφανου Τσιτσιπά

Από την άλλη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρά το γεγονός ότι έμεινε για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια εκτός των 30 κορυφαίων τενιστών στην κατάταξη, έλαβε την 26η θέση στο Money Rank. Ο Έλληνας τενίστας και Νο.34 του κόσμου, μέσα στο 2025, κέρδισε 2,2208,778 εκατομμύρια δολάρια.

Θυμίζουμε Στέφανος Τσιτσιπάς είναι για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια εκτός του Top30 της παγκόσμιας κατάταξης κι έχει πολλά χρόνια να βιώσει μια τέτοια «πτώση» και συγκεκριμένα από τον Αύγουστο του 2018.

Δείτε τη λίστα:

