Τέλος εποχής για τον Σταν Βαβρίνκα το 2026

Ο Ελβετός τενίστας, Σταν Βαβρίνκα, πρόκειται να αποχωρήσει από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν 2026, την οποία επιθυμεί να ολοκληρώσει «με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», όπως ανακοίνωσε σήμερα (29/12) ο τρεις φορές νικητής σε Grand Slam.

«Κάθε βιβλίο χρειάζεται ένα τέλος. Ήρθε η ώρα να γράψω το τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας μου ως επαγγελματίας τενίστας», έγραψε ο 40χρονος στο λογαριασμό του στο Instagram, προσθέτοντας: «Το 2026 θα είναι η τελευταία μου χρονιά στο tour. Πάντα θέλω να ξεπερνώ τα όριά μου και να ολοκληρώσω την πορεία μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ο «Stan The Man» κατέκτησε το Australian Open το 2014, το Roland-Garros το 2015 και το US Open το 2016, σε μια εποχή απόλυτης κυριαρχίας των Ρότζερ Φέντερερ, Ραφαέλ Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς, που άφηναν μόνο... ψίχουλα στους αντιπάλους.

Μετρά 16 τίτλους στο ATP tour, με τον τελευταίο να είναι στη Γενεύη το 2017. Στο απόγειο της καριέρας του έφτασε στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης τον Ιανουάριο του 2014. Σήμερα βρίσκεται στην 157η θέση.

Ο Βαβρίνκα, γνωστός για το μονόχειρο backhand του, είναι ο τέταρτος εν ενεργεία τενίστας με τις περισσότερες νίκες (582) στο tour, μόλις πίσω από τον Γκαέλ Μονφίλς (583), ο οποίος επίσης ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν 2026.

Το παλμαρέ του περιλαμβάνει επίσης χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο διπλό (2008, με τον Φέντερερ), καθώς και το Κύπελλο Davis το 2014.

Σύμφωνα με το ATP, αναμένεται στο Περθ στις αρχές Ιανουαρίου για να ξεκινήσει την τελευταία του σεζόν.

