Το vintage γραφικό της Boxing Day του μακρινού 1963

Τα περισσότερα πρωταθλήματα τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μπαίνουν σε αδράνεια. Η Premier League σίγουρα δεν ανήκει σε αυτά. Το καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη συνεχίζει ακάθεκτο να προσφέρει θέαμα. Ακόμη περισσότερο μέσα στις γιορτές. Οι Άγγλοι φίλαθλοι κάθε χρόνο περιμένουν πως και πως αυτές τις ημέρες.Να απολαύσουν τις ομάδες τους στην καθιερωμένη δεκαετίες επί δεκαετιών Boxing Day. Μια παράδοση, η οποία δίνει ένα ακόμη παράσημο στο δυσκολότερο πρωτάθλημα του κόσμου. Οι ποδοσφαιριστές στην Αγγλία δεν κάνουν διακοπές. Συνεχίζουν κανονικά το πρόγραμμά τους. Μάλιστα τα παιχνίδια μέσα στις γιορτές είναι περισσότερα σε σχέση με την κανονικότητα της υπόλοιπης σεζόν. Παιχνίδια σχεδόν ανά τρεις ημέρες για κάθε ομάδα.

Χαρακτηριστική εικόνα της Boxing Day και του θεάματος που προσφέρει στο ποδοσφαιρικό κοινό, αυτή παρακάτω! Η Boxing Day του μακρινού 1963. Μια αγωνιστική που τα γκολ… έπεσαν βροχή και καταγράφηκε ρεκόρ!

Δείτε τα αποτελέσματα και θα καταλάβετε γιατί οι Άγγλοι μαγεύονται τις ημέρες των γιορτών!

Η Boxing Day του 1963

Is it even Boxing Day if you don’t see a post about the 1963 football results? 👀 pic.twitter.com/owexkkM4v2 — Football Talk (@FootballTalkHQ) December 26, 2025

