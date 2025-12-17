ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Αλκαράθ ανακοίνωσε το τέλος τη συνεργασίας του με τον Χουάν Κάρλος Φερέρο

Τέλος εποχής για Αλκαράθ και Φερέρο

 Ο Κάρλος Αλκαράθ, Νο. 1 στον κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα (17/12) ότι διακόπτει τη συνεργασία του, με τον επί χρόνια προπονητή του, Χουάν Κάρλος Φερέρο, μετά από επτά χρόνια, την παραμονή της σεζόν του 2026.

 «Είναι πολύ δύσκολο για μένα να γράψω αυτήν την ανάρτηση . Μετά από περισσότερα από επτά χρόνια μαζί, ο Χουάνκι και εγώ αποφασίσαμε να τερματίσουμε την κοινή μας ιστορία ως προπονητής και παίκτης. Σε ευχαριστώ που έκανες τα παιδικά μου όνειρα σε πραγματικότητα», έγραψε ο Αλκαράθ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια ανάρτηση που συνοδευόταν από φωτογραφίες του να αγκαλιάζει τον Φερέρο, ο οποίος ήταν ο ίδιος πρώην Νο. 1 στον κόσμο.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

 

Τενις

Διαβαστε ακομη