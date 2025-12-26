Στην πόρτα της εξόδου από την Μάντσεστερ Σίτι ο Όσκαρ Μπομπ

Ο 22χρονος Νορβηγός μεσοεπιθετικός δεν βρίσκεται στα πλάνα του Πεπ Γκουαρντιόλα και έχει ενημερωθεί από την διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Για τον Μπομπ, μάλιστα έχει εκφράσει ήδη ενδιαφέρον η Ντόρτμουντ, ενώ την περίπτωσή του εξετάζουν και αρκετές ομάδες της Premier League, που ετοιμάζουν την κίνησή τους.

Ο Μπομπ την φετινή σεζόν έχει καταγράψει 17 συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του ένα γκολ και μια ασίστ, όντας διεθνής με τη Νορβηγία, όπου έχει καταγράψει 16 εμφανίσεις.

sdna.gr