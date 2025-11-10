Ξανά στην κορυφή ο Αλκαράθ, ανέβηκε στο Νο4 ο Τζόκοβιτς (αναλυτικά η κατάταξη σε άντρες και γυναίκες)

Μόνο για μια εβδομάδα έλειψε από την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ο Κάρλος Αλκαράθ, καθώς επέστρεψε στο Νο 1 εκτοπίζοντας τον Γιανίκ Σίνερ. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά τη νίκη του στο εναρκτήριο τουρνουά της Αθήνας (ATP 250) σκαρφάλωσε στο Νο 4. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραμένει στην 34η θέση της λίστας.

Στις γυναίκες η Αρίνα Σαμπαλένκα παραμένει πρώτη, ενώ η Μαρία Σάκκαρη είναι σταθερά στο Νο 52.