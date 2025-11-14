Στα ημιτελικά του ATP Finals 2025 ο Γιανίκ Σίνερ!

Την πρόκριση στα ημιτελικά του ATP Finals 2025 που διεξάγεται στο Τορίνο πανηγύρισε το βράδυ της Παρασκευής (14/11) ο Γιανίκ Σίνερ.

Ο 24χρονος Ιταλός τενίστας, Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης, έκανε το 3/3 στον δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-3, 7-6) του Αμερικανού, Μπεν Σέλτον, μετά από μια ώρα και 36 λεπτά αγώνα.

Μετά και από αυτή την νίκη του, ο Σίνερ «κλείδωσε» την πρώτη θέση του γκρουπ και πλέον στα ημιτελικά του ATP Finals θα αντιμετωπίσει τον Αυστραλό, Νο. 7 του κόσμου, Άλεξ Ντε Μινόρ.

