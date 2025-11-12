Ανδρέας Αραβής: «Οι δυσκολίες θα είναι πάντα στη ζωή – Στόχος μου οι Παραολυμπιακοί του 2028»

Ο Ανδρέας Αραβής, βρέθηκε καλεσμένος στο ΠΟΛκαστ του Πολίτη και την εκπομπή «Εκτός Γηπέδου» με τον Αλέξανδρο Βανέζο, μιλώντας ανοιχτά για τη ζωή του μέσα και έξω από τον αθλητισμό.

Μέχρι τα 17 του συγκαταλεγόταν ανάμεσα στους κορυφαίους Κύπριους αντισφαιριστές, όμως ένα ατύχημα άλλαξε τα πάντα. Δεν το έβαλε κάτω. Με τη δύναμη της ψυχής του και το πάθος του για τον αθλητισμό αλλά και για τη ζωή, ο Ανδρέας σήμερα πρωταγωνιστεί στην επιτραπέζια αντισφαίριση ΑμεΑ, έχοντας θέσει ως μεγάλο του στόχο τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2028!

Μια συνέντευξη που αποδεικνύει πως οι δυσκολίες δεν σε σταματούν, σε χτίζουν, σε δυναμώνουν, σε κάνουν να ξαναγεννιέσαι, αρκεί να το θέλεις και εσύ!