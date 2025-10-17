Επανάληψη του περσινού τελικού στο Ριάντ

Ο 24χρονος Ιταλός, Νο. 2 στον κόσμο, κυριάρχησε πλήρως στο κορτ, έκανε τρία μπρέικ συνολικά και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Τζόκοβιτς.

Νωρίτερα, ο Αλκαράθ είχε πετύχει μία αντίστοιχα επιβλητική νίκη επί του Τέιλορ Φριτζ, με 6-4, 6-2 και έτει θα έχουμε μία επανάληψη του περσινού τελικού στο τουρνουά επίδειξης της Σαουδικής Αραβίας, που θα μεταδοθεί από το Netflix.

sdna.gr