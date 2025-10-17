Επανάληψη του περσινού τελικού στο Ριάντ
Ο Γιάνικ Σίνερ διέλυσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-4, 6-2 και προκρίθηκε στον τελικό του Six Kings Slam, όπου θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ το Σάββατο (18/10), διεκδικώντας τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο και το έπαθλο των 6 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο 24χρονος Ιταλός, Νο. 2 στον κόσμο, κυριάρχησε πλήρως στο κορτ, έκανε τρία μπρέικ συνολικά και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Τζόκοβιτς.
Νωρίτερα, ο Αλκαράθ είχε πετύχει μία αντίστοιχα επιβλητική νίκη επί του Τέιλορ Φριτζ, με 6-4, 6-2 και έτει θα έχουμε μία επανάληψη του περσινού τελικού στο τουρνουά επίδειξης της Σαουδικής Αραβίας, που θα μεταδοθεί από το Netflix.
