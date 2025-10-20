ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εγκώμια Φλικ για Ολυμπιακό: «Από τις καλύτερες ομάδες επιθετικά, θέλει προσοχή»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εγκώμια Φλικ για Ολυμπιακό: «Από τις καλύτερες ομάδες επιθετικά, θέλει προσοχή»

Ο Χάνσι Φλικ εξήρε τον Ολυμπιακό εν όψει της αυριανής αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τους «ερυθρόλευκους» για το Champions League.

Με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να προσεγγίσει η Μπαρτσελόνα τον αγώνα της Τρίτης με τον Ολυμπιακό για το Champions League, όπως σημείωσε ο Χάνσι Φλικ στη συνέντευξη Τύπου δείχνοντας να υπολογίζει πολύ τους νταμπλούχους Ελλάδας.

«Ο Ολυμπιακός έχει καλή επίθεση. Τα στατιστικά λένε ότι είναι μια από τις καλύτερες επιθετικές ομάδες. Αρκεί να κοιτάξεις τον αγώνα εναντίον της Άρσεναλ, όπου είχαν πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε αυτές τις καταστάσεις. Έχουν καλούς παίκτες και ένα πλάνο για να παίξουν, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί τους», τόνισε ο Γερμανός τεχνικός.

Για τους απόντες Ραφίνια και Τόρες ανέφερε: «Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν να παίξουν στο clasico. Αυτό ελπίζουμε. Όταν ο Φεράν επέστρεψε από την εθνική ομάδα, είδαμε ότι η κατάσταση ήταν λίγο δύσκολη, όχι πολύ, αλλά πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους, και το να παίξει αύριο θα αποτελούσε ρίσκο. Θα κάνουμε περισσότερες εξετάσεις την Πέμπτη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η κατάσταση έχει να κάνει με τη φροντίδα των παικτών. Είναι δύσκολο, αλλά αργότερα όλοι θα επιστρέψουν και θα έχουμε μια νέα κατάσταση».

Όσο για το ενδεχόμενο να παίξει ως σέντερ φορ ο Ράσφορντ, το άφησε ανοιχτό. «Είναι μια καλή επιλογή ως Νο. 9, αλλά μπορεί επίσης να παίξει ως Νο. 11. Αυτό σκεφτήκαμε όταν τον υπογράψαμε: μπορεί να παίξει ως Νο. 9 ή Νο. 11, και είναι υπέροχο που τον έχουμε στην ομάδα μας. Έχει βελτιωθεί πολύ τις τελευταίες εβδομάδες, μας δίνει πολλά θετικά και φυσικά, μπορεί να παίξει ως Νο. 9.».

Για την ανακούφιση που έφερε η νίκη επί της Τζιρόνα αλλά και τα αμυντικά προβλήματα που φάνηκαν είπε: «Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι δύσκολη και είμαι χαρούμενος που πήραμε τους τρεις βαθμούς. Ήταν πολύ σημαντικό και μπορούσες να το δεις στην προπόνηση. Είναι καλό να το βλέπεις αυτό. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Έχουμε μια νεανική ομάδα και το χρειάζονται. Όταν αναλύσαμε τον αγώνα εναντίον της Τζιρόνα, μιλήσαμε για τις τοποθετήσεις μας, το να κρατάμε τη σωστή απόσταση από τον αντίπαλο. Αυτό πρέπει να βελτιώσουμε: πρέπει να βρούμε καλύτερες τοποθετήσεις και, από εκεί και πέρα να πιέζουμε».

Παράλληλα ρωτήθηκε για τη χειρονομία που έκανε στο γκολ νίκης απέναντι στην Τζιρόνα και έδειξε μετανιωμένος. «Δεν είμαι πιο νευρικός, ίσως τα συναισθήματά μου να μην είναι τα ίδια με πριν. Θυμάμαι όταν ήμουν προπονητής της Μπάγερν, υπήρχαν φορές που μπορεί να νικούσαμε με 8-2 την Μπάρτσα και δεν χαμογελούσα ποτέ μετά από οκτώ γκολ. Τώρα έχω περισσότερα συναισθήματα. Αυτός ο σύλλογος με έχει αλλάξει εντελώς. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αγαπώ αυτόν τον σύλλογο, αγαπώ την Μπαρτσελόνα, αγαπώ τους ανθρώπους εδώ, είναι απίστευτο και δίνω τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο. Ζω για τον σύλλογο. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα όταν βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση, για να είμαι ειλικρινής, και δεν μου αρέσει να με βλέπει έτσι ο εγγονός μου, οπότε ίσως πρέπει να αλλάξω τη συμπεριφορά μου».

Πηγή: sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η σύντομη εποχή Ποστέκογλου στη Φόρεστ: Πώς και γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον τελείωσε μετά από 39 ημέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φλικ: Περίπλοκη η κατάσταση στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην έξοδο από τη Γιουβέντους ο Τούντορ, αυτοί είναι οι τρεις υποψήφιοι αντικαταστάτες του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Back to back καλύτερος προπονητής ο Μπεργκ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι αρχηγοί της Euroleague ψήφισαν: Πιο δύσκολος αντίπαλος ο Ναν, κορυφαίος dunker ο Χολ

EUROLEAGUE

|

Category image

Απώλεια για τον Απόλλωνα: Έφυγε από τη ζωή ο Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τον κορυφαίο αθλητή και αθλήτρια της χρονιάς στον Στίβο

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ένα ψαροχώρι 1.500 κατοίκων περιμένει να γιορτάσει το πρώτο και μαγικό πρωτάθλημα της Μίαλμπι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εγκώμια Φλικ για Ολυμπιακό: «Από τις καλύτερες ομάδες επιθετικά, θέλει προσοχή»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προπονητής Καϊράτ: «Δεν βλέπω κανένα νόημα να ξεχωρίσω κάποιον» - Τι είπε για το δυνατό σημείο της Πάφου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παγκόσμια ρεκόρ στην κολύμβηση από ΜακΚίοουν και Ντάγκλας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

BINTEO: Ο Ράιαν Μα(γ)έ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κλοπ για την απώλεια του Ζότα: «Κάθε μέρα βλέπουν το σημείο που κάποτε μιλούσαν μαζί του...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πιθανότερη ημερομηνία της επιστροφής της Μπαρτσελόνα στο νέο Καμπ Νου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βατούτιν: «Το ΝΒΑ Europe μοιάζει με προσπάθεια κλοπής της επιτυχίας της Ευρωλίγκας»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη