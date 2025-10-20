Προπονητής Καϊράτ: «Δεν βλέπω κανένα νόημα να ξεχωρίσω κάποιον» - Τι είπε για το δυνατό σημείο της Πάφου

Συνέντευξη Τύπου παρέθεσε ο προπονητής της Καϊράτ Αλμάτι Rafael Urazbakhtin ενόψει του αυριανού αγώνα με την Πάφος FC για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League:

«Στους αγώνες που παρακολουθήσαμε, η Πάφος έπαιζε με τέσσερις αμυντικούς. Ίσως ο σχηματισμός άλλαζε καθώς προχωρούσαν οι αγώνες. Για παράδειγμα, αν ο αντίπαλος έχει δύο επιθετικούς, είναι πιο βολικό να παίζει με τρεις αμυντικούς. Ο ίδιος ο σχηματισμός μπορεί να αλλάξει καθώς προχωρά το παιχνίδι. Όλα εξαρτώνται από την ενδεκάδα, από την επιλογή των παικτών. Θα δούμε πώς θα παίξουν αύριο. Είμαστε έτοιμοι για τρεις ή τέσσερις αμυντικούς», είπε αρχικά για το παιχνίδι των κυανολεύκων.

Ερωτηθείς για το μεγάλο όνομα της Πάφου, Νταβίντ Λουίζ, είπε: «Ο Νταβίντ Λουίζ είναι απλώς μια φιγούρα, ο πιο έμπειρος παίκτης στην ομάδα. Όπως, ας πούμε, ο Αλεξάντερ Μαρτίνοβιτς μας. Δεν βλέπω κανένα νόημα να ξεχωρίσω κάποιον, επειδή πρόκειται για μια έμπειρη ομάδα. Υπάρχουν πολλοί έμπειροι παίκτες. Ναι, δεν είναι αστέρες παγκόσμιας κλάσης όπως αυτοί της Ρεάλ Μαδρίτης ή της Σπόρτινγκ, αλλά είναι μια έμπειρη ομάδα. Έχουν πολλούς ατομικά δυνατούς παίκτες. Πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην ομαδική εργασία εδώ και δεν θα ξεχωρίσω κανέναν».