Διεκόπη λόγω βροχής η αναμέτρηση της Σάκκαρη με τη Λάμενς στο Τόκιο

Διακοπή λόγω έντονης βροχόπτωσης στην αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με τη Σούζαν Λάμενς!

Ο αγώνας της Ελληνίδας τενίστριας για τον 2ο προκριματικό γύρο στο 500άρι τουρνουά στο Τόκιο διεκόπη, ενώ η Σάκκαρη είχε πάρει το πρώτο σετ με 6-3 και με το σκορ στα games του δεύτερου σετ να είναι 1-1.

Πλέον, μένει να δούμε πότε θα συνεχιστεί το παιχνίδι, αφού στο Τόκιο είναι ήδη απόγευμα και οι προβλέψεις που αφορούν το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός δεν είναι ευοίωνες.