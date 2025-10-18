ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έκανε το πρώτο βήμα, έμεινε ακόμη ένα για τη Σάκκαρη στο Τόκιο

Βρέθηκε σε καλή μέρα και πήρε το ζητούμενο.

Η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε την πρώτη από τις δύο νίκες που χρειάζεται, προκειμένου να προκριθεί στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά τένις της κατηγορίας WTA 500 που διεξάγεται στο Τόκιο. 

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία είναι Νο55 στην παγκόσμια κατάταξη, επιβλήθηκε της Τουρκάλας Ζεϊνέπ Σονμέζ (Νο76 στον κόσμο) με 7-5, 6-3, ύστερα από αγώνα που κράτησε μια ώρα και 36 λεπτά, και προκρίθηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του τουρνουά.

Εκεί η Σάκκαρη θα «μονομαχήσει» με τη νικήτρια ανάμεσα στην Αλιακσάντρα Σασνόβιτς από τη Λευκορωσία (Νο114 στην παγκόσμια κατάταξη) και την Ολλανδή Σούζαν Λάμενς (Νο57) με «έπαθλο» την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά με την επωνυμία "Toray Pan Pacific Open Tennis".

