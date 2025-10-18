Με τον Μουζέτι ο Τσιτσιπάς στο τουρνουά της Βιέννης
ΓΗΠΕΔΟ
Τον Λορέντζο Μουζέτι θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρώτη του αναμέτρηση στο Erste Bank Open στη Βιέννη.
Απέναντι στον Λορέντζο Μουζέτι θα ξεκινήσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο Erste Bank Open της Βιέννης.
Ο αγώνας του Έλληνα τενίστα απέναντι στον Ιταλό, νούμερο 8 στη παγκόσμια κατάτακη, σαφώς και είναι αρκετά δύσκολος, με τον νικητή της αναμέτρησης να κοντράρεται στη συνέχεια με τον Ετσεβέρι – Μπούντκοφ Καέρ.
Στην 8άδα, εάν επιβεβαιωθούν τα φαβορί αντίπαλος θα είναι ο Ντάνιλ Μεντβέντεφ.
Οι αγώνες του τουρνουά ξεκινούν τη Δευτέρα 20/10.