Με τον Μουζέτι ο Τσιτσιπάς στο τουρνουά της Βιέννης

Απέναντι στον Λορέντζο Μουζέτι θα ξεκινήσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο Erste Bank Open της Βιέννης.

Ο αγώνας του Έλληνα τενίστα απέναντι στον Ιταλό, νούμερο 8 στη παγκόσμια κατάτακη, σαφώς και είναι αρκετά δύσκολος, με τον νικητή της αναμέτρησης να κοντράρεται στη συνέχεια με τον Ετσεβέρι – Μπούντκοφ Καέρ.

Στην 8άδα, εάν επιβεβαιωθούν τα φαβορί αντίπαλος θα είναι ο Ντάνιλ Μεντβέντεφ.

Οι αγώνες του τουρνουά ξεκινούν τη Δευτέρα 20/10.