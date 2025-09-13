Davis Cup : Ανοικτή η μάχη για την πρόκριση με το Μονακό μετά το 1-1 της πρώτης μέρας

Δυνατά στο παιγνίδι της πρόκρισης είναι η Κύπρος ύστερα από το ισόπαλο 1-1 των δύο αναμετρήσεων με το Μονακό κατά την πρώτη μέρα των αγώνων στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Davis Cup Group II που διεξάγονται στο Εθνικό Κέντρο Τένις.

Ο Μενέλαος Ευσταθίου ύστερα από επιβλητική εμφάνιση κέρδισε τον δεύτερο αγώνα της πρώτης μέρας με 2-0 (7-5, 6-3) έχοντας ως αντίπαλο τον Ρομέν Αρνεοντό, και έστειλε τη σειρά στο 1-1.

Είχε προηγηθεί η ήττα του Στυλιανού Χριστοδούλου με 2-1 (6-4, 1-6, 2-6) από τον Βαλεντίν Βασερότ, παρά το εκπληκτικό ξεκίνημα του νεαρού αντισφαιριστή μας, όταν κατέκτησε το πρώτο σετ πριν δεχτεί την ανατροπή από το Νο1 των Μονεγάσκων.

Η ομάδα μας πέτυχε τον πρώτο της στόχο, να παραμείνει στο παιγνίδι της πρόκρισης πριν το ξεκίνημα της δεύτερης μέρας. Την Κυριακή το πρόγραμμα αρχίζει με το Διπλό (17.00), και θα ακολουθήσει το πρώτο Μονό της μέρας. Εφόσον απαιτηθεί και πέμπτος αγώνας για να αναδειχθεί ο νικητής τότε θα διεξαχθεί και δεύτερος αγώνας στο Μονό.

Τους αγώνες της πρώτης μέρας παρακολούθησαν πέραν των 500 φιλάθλων. Ανάμεσα τους το Μέλος του Δ.Σ ΚΟΑ κ. Άλκης Γαλατόπουλος, ο Επίτιμος Προέδρος ΟΑΚ κ. Φίλιος Χριστοδούλου και τα μέλη του Δ.Σ.ΟΑΚ.

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου (ΟΑΚ) απευθύνει έκκληση προς το φίλαθλο κοινό της αντισφαίρισης να προσέλθει στο Εθνικό Κέντρο Τένις και να στηρίξει τις προσπάθειες των αντισφαιριστών μας για μια ιστορική πρόκριση. Η παρουσία και το χειροκρότημα του κόσμου μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η είσοδος για τους φιλάθλους είναι δωρεάν.

Οι αγώνες μεταδίδονται ζωντανά από το Ρικ στην Κύπρο, καθώς και από δύο διαφορετικά κανάλια στο Πριγκιπάτο του Μονακό (!!!).

Η Ομοσπονδία έχει τη στήριξη για τους αγώνες από τους ακόλουθους χορηγούς τους οποίους επιθυμεί να ευχαριστήσει ιδιαίτερα : Team Sponsor: Petrolina, Tie Sponsors : AdTech Holdings. ΣΠΟΡ FM/24sports, Wilson, Joma, SIGMA Coatings

Τα αποτελέσματα και το αυριανό πρόγραμμα :

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου :

Game 1 : Στυλιανός Χριστοδούλου Vs Βαλεντίν Βασερότ 1-2 (6-4, 1-6, 2-6)

Game 2 : Μέλιος Ευσταθίου Vs Ρομέν Αρνεοτό 2-0 (7-5, 6-3)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17.00 Game 3 : Μέλιος Ευσταθίου / Ελευθέριος Νέος Vs Χούγκο Νις / Ρομέν Αρνεοτό

Game 4 : Μέλιος Ευσταθίου Vs Βαλεντίν Βασερότ

Game 5 : Στυλιανός Χριστοδούλου Vs Ρομέν Αρνεοντό

Οι δύο ομάδες

Κύπρος

Δημήτρης Ηροδότου (Κάπτεν) : Μενέλαος Ευσταθίου (Νο 871), Ανδρέας Τίμνι (Νο1078), Στυλιανός Χριστοδούλου (Νο1770), Ελευθέριος Νέος, Νίκολας Κάμπελ

Μονακό

Κουιλάρντ Γκιγιόμ (Κάπτεν) : Βαλεντίν Βασερότ (Νο205), Χιούγκο Νις (Doubles Rangking 20), Ρομέν Αρνεοντό (Doublew Rangking 42), Μπένζαμιν Μπαλερέτ, Κουιλάρντ Γκιγιόμ