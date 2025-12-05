ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Sportico: Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες αθλήτριες στον κόσμο το 2025

Η σταρ του τένις Κοκό Γκοφ ηγείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με 31 εκατομμύρια δολάρια, ένα βήμα μπροστά από την αντίπαλό της Αρίνα Σαμπαλένκα (30 εκατομμύρια δολάρια), της κατάταξης με τις 15 πιο ακριβοπληρωμένες γυναίκες στον κόσμο το 2025, που παρουσίασε η εξειδικευμένη ιστοσελίδα sportico. 

Η  Σαμπαλένκα είναι η τέταρτη γυναίκα στον αθλητισμό που κερδίζει περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια σε ένα δεδομένο έτος, μετά τις Ναόμι Οσάκα, Σερένα Ουίλιαμς και  Κοκό Γκοφ.

Οι 15 κορυφαίες κέρδισαν περίπου 249 εκατομμύρια δολάρια φέτος από χρηματικά έπαθλα, μισθούς, μπόνους και χορηγίες, αύξηση 12%. Και οι 15 κέρδισαν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 11 που ήταν πέρυσι και έξι το 2023. Το όριο των 10,1 εκατομμυρίων δολαρίων για να μπει κανείς στη λίστα είναι αυξημένο από 6,7 εκατομμύρια δολάρια το 2024.

Τα κέρδη περιλαμβάνουν χρηματικά έπαθλα, μισθούς, μπόνους  και έσοδα από χορηγίες.

Από αυτά τα 249 εκατομμύρια δολάρια , μόνο το 30% να προέρχεται από χρηματικά έπαθλα και μισθούς - το αντίστοιχο ποσοστό για τους 15 κορυφαίους άνδρες είναι 72%-, χάρη στους αυξανόμενους μισθούς στα ομαδικά αθλήματα. 

Η γυμνάστρια Σιμόν Μπάιλς (11 εκατομμύρια δολάρια) κέρδισε όλα τα έσοδά της από το ταπί το 2025, ενώ η αθλήτρια του ελεύθερου σκι Εϊλιν Γκου κέρδισε μόνο το 0,1% των 22 εκατομμυρίων δολαρίων της στο χιόνι. Η θρυλική τενίστρια Βένους Ουίλιαμς (10,2 εκατομμύρια δολάρια) είχε 2,1%.

Φαίνεται ότι χρήματα εισρέουν στα γυναικεία αθλήματα, με αθλήτριες στο μπάσκετ, το χόκεϊ, το ποδόσφαιρο, το σόφτμπολ και το βόλεϊ να καρπώνονται τα οφέλη. Αλλά η κορυφαία κατηγορία των πιο ακριβοπληρωμένων γυναικών αθλητριών στον κόσμο κυριαρχείται από το τένις, όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες.

Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες γυναίκες αθλήτριες το 2025 περιλαμβάνουν 10 τενίστριες, από εννέα πέρυσι, συν δύο γαπό το γκολφ  και μία από κάθε ομάδα στο μπάσκετ (Κέιτλιν Κλαρκ), τη γυμναστική (Σιμόν Μπάιλς) και το σκι (Εϊλίν Γκου).

Το τένις παραμένει το μόνο μεγάλο επαγγελματικό άθλημα όπου οι αμοιβές των γυναικών είναι σχεδόν ίσες με αυτές των ανδρών. Τα χρηματικά έπαθλα του WTA Tour υπολείπονται αυτού του ATP, αλλά τα χρήματα είναι τα ίδια στα Grand Slams και Masters 1000. Από πλευράς χορηγών, έξι γυναίκες κέρδισαν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια δολάρια εκτός γηπέδου.

Για παράδειγμα η Κοκό Γκοφ κέρδισε περίπου 23 εκατομμύρια δολάρια εκτός γηπέδου, επιπλέον των 8 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε σε χρηματικά έπαθλα. 

Η πιο επικερδής συμφωνία υποστήριξης τηςείναι με τη New Balance. Η μάρκα με έδρα τη Βοστώνη την υπέγραψε για πρώτη φορά όταν ήταν 14 ετών και ανανέωσε το συμβόλαιο το 2022, καθιστώντας την μία από τις πλουσιότερες στο γυναικείο άθλημα. Η κορυφαία Αμερικανίδα παίκτρια έχει ένα πλούσιο ρόστερ με περισσότερους από δώδεκα συνεργάτες, στους οποίους περιλαμβάνονται επίσης οι Baker Tilly, Bose, Head, Rolex, Mercedes-Benz και Chase Bank.

Η Κλαρκ έχασε το 70% των αγώνων των Ιντιάνα Φίβερ κατά τη διάρκεια της σεζόν του WNBA, καθώς αντιμετώπιζε τραυματισμούς. Αλλά ήταν μια ακόμη χρονιά ρεκόρ εκτός γηπέδου για την σταρ γκαρντ, η οποία κατέλαβε την έκτη θέση με 16,1 εκατομμύρια δολάρια, τέσσερις θέσεις πάνω από το 2024. Κέρδισε 119.000 δολάρια σε μισθούς και μπόνους ως παίκτρια.

Όμως τα συμβόλαια χορηγιών, βοήθησαν στην αύξηση του εισοδήματός της εκτός γηπέδου από 11 εκατομμύρια δολάρια το 2024 σε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια το 2025. Υπέγραψε επίσης νέες συνεργασίες με την Ascension St. Vincent και την Stanley.

Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες γυναίκες εκπροσωπούν επτά διαφορετικές χώρες και είναι νέες, με επτά από αυτές κάτω των 25 ετών. 

 

Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες αθλήτριες στον κόσμο το 2025:
1. Κοκό Γκοφ            31 εκατομμύρια δολάρια
2. Αρίνα Σαμπαλένκα     30
3. Ίγκα Σβιάτεκ         23,1 
4. Εϊλιν Γκου           23
5. Τσίνγουεν Ζενγκ      20,6
6. Κέιτλιν Κλαρκ        16,1
7. Νέλι Κόρντα          13,8
8. Μάντισον Κέις        13,4 
9. Έλενα Ριμπάκινα      12,6
10. Ναόμι Οσάκα         12,5
11. Σιμόν Μπάιλς        11 
12. Αμάντα Ανισίμοβα    10,8
13. Τζέσικα Πεγκουλα    10,5
14. Βένους Ουίλιαμς     10,2
15. Ατάγια Τίτικουλ     10,1


ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Τενις

