Άφαντος ο Τσιτσιπάς - Οι αρχές δεν βρίσκουν το δίπλωμά του στα αρχεία τους

Εξακολουθεί να αγνοείται η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος οφείλει να παραδώσει το δίπλωμά του στην τροχαία, μετά το πρόστιμο και την αφαίρεση λόγω υπερβολικής ταχύτητας στην Αττική Οδό.

Ο Έλληνας τενίστας είχε λάβει διορία μέχρι την περασμένη Παρασκευή για να καταθέσει το δίπλωμά του, όμως δεν εμφανίστηκε. Υπενθυμίζεται ότι είχε εντοπιστεί από κάμερα να κινείται με 210 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος.

Ο πατέρας του προσπάθησε να παραδώσει το δικό του αντί για τον Στέφανο, αλλά η Τροχαία δεν το δέχτηκε. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο τενίστας διαθέτει διεθνές δίπλωμα, που δεν εκδόθηκε στην Ελλάδα, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τις ελληνικές Αρχές να το καταγράψουν στα αρχεία τους.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο Τσιτσιπάς μπορεί να οδηγεί κανονικά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην Ελλάδα παραμένει απαγορευμένο. Σε περίπτωση που εντοπιστεί να οδηγεί εντός ελληνικών συνόρων, θα εφαρμοστεί η προβλεπόμενη νομική διαδικασία.

