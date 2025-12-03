ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Σερένα Ουίλιαμς διέψευσε ότι επιστρέφει στην αγωνιστική δράση

Η θρύλος του τένις τένις γυναικών, Σερένα Ουίλιαμς, η οποία αποσύρθηκε από τα τουρνουά της WTA το 2022, διέψευσε ότι θα επιστρέψει στα κορτς, δίνοντας τέλος στις φήμες που «πυροδοτήθηκαν» από την επανεμφάνιση του ονοματεπωνύμου της, στον κατάλογο των παικτριών που παρακολουθούνται από τον Διεθνή Οργανισμό Ακεραιότητας του Τένις (ITIA). 

Η ένταξη σε αυτήν τη λίστα από τον ITI, τον φορέα που είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους κατά του ντόπινγκ στο τένις, αποτελεί προϋπόθεση για μια πιθανή επιστροφή στους αγώνες. Ωστόσο, η 44χρονης Αμερικανίδα, κάτοχος 23 τίτλων Grand Slam, διέψευσε την φημολογία, με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Θεέ μου. Δεν επιστρέφω. Αυτή η διαφημιστική εκστρατεία είναι εντελώς παράλογη».

«Είναι αλήθεια ότι βρίσκεται ξανά στον κατάλογο με τις παίκτριες που υπόκεινται σε ελέγχους κατά του ντόπινγκ», δήλωσε νωρίτερα στο AFP από το Λονδίνο ο Άντριαν Μπάσετ, εκπρόσωπος της ITI, απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα.

Η Σερένα Ουίλιαμς δεν έχει αγωνισθεί μετα από την ήττα της στον τρίτο γύρο στο US Open του 2022, που της στέρησε το ρεκόρ όλων των εποχών με 24 τίτλους Grand Slam στο απλό, που κατέχουν η Μάργκαρετ Κορτ για τις γυναίκες και ο Νόβακ Τζόκοβιτς για τους άνδρες.

Μετά την ήττα της σε τρία σετ από την Αυστραλή Άιλα Τομλιάνοβιτς στο US Open πριν από τρία χρόνια, η Ουίλιαμς δήλωσε ότι δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει τη λέξη «συνταξιοδότηση», προτιμώντας να πει ότι «εξελισσόταν» μακριά από το τένις. Η μεγαλύτερη αδελφή της Σερένα Ουίλιαμς, Βίνους, επτά φορές πρωταθλήτρια Grand Slam, επέστρεψε στο τένις αυτό το καλοκαίρι σε ηλικία 45 ετών, μετά από 18μηνη απουσία. 

Όταν επέστρεψε στο Washington Open τον περασμένο Ιούλιο, είπε ότι ήλπιζε πως η Σερένα θα την ακολουθούσε ξανά στο τουρνουά: «Λέω συνέχεια στην ομάδα μου: το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση είναι να είναι εδώ. Πάντα κάναμε τα πάντα μαζί, οπότε φυσικά μου λείπει. Αλλά εάν επιστρέψει, είμαι σίγουρη ότι θα σας ενημερώσει».

