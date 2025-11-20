ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Το αυτοκίνητο δεν το οδηγούσε ο Στέφανος»

Ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά επιβεβαίωσε το πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα, ξεκαθαρίζοντας όμως πως το αμάξι το οδηγούσε τρίτο πρόσωπο.

Βαρύ ήταν το «χτύπημα» για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος εντοπίστηκε από τις νέες «έξυπνες κάμερες» στους δρόμους, με τα πρόστιμα να αποστέλλονται πλέον απευθείας μέσω του gov.gr.

Από το πρωί, η είδηση ότι ο 27χρονος τενίστας χρεώθηκε με πρόστιμο 2.000 ευρώ έχει κυριαρχήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ειδησεογραφικά sites. Πρόκειται για μία από τις πρώτες περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκε το νέο σύστημα καμερών, το οποίο από τη Δευτέρα αποστέλλει τα πρώτα «ψηφιακά» πρόστιμα μέσω του gov.gr. Το όχημα του Τσιτσιπά καταγράφηκε να κινείται με 210 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό.

Το tennisnews.gr συνομίλησε με τον δικηγόρο του αθλητή, Θανάση Παπαθανασίου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι πράγματι το πρόστιμο αφορά το αυτοκίνητο του Τσιτσιπά. Ωστόσο, τόνισε ότι ο ίδιος δεν ήταν ο οδηγός εκείνη τη στιγμή, καθώς το όχημα χειριζόταν άλλο άτομο, ενώ πρόσθεσε πως όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

«Σε σχέση με το περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας, το όχημα το οδηγούσε τρίτο άτομο. Η υπόθεση του προστίμου και η κατάθεση του διπλώματος έχουν τακτοποιηθεί», δήλωσε ο κ. Παπαθανασίου.

Πηγή: tennisnews.gr

