Η Παολίνι λύγισε τη Σάκκαρη στο Σινσινάτι

Η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε κόντρα στην Τζάσμιν Παολίνι, από την οποία ηττήθηκε στο Σινσινάτι (WTA 1000) με 2-0 σετ (7-6, 7-6), μετά από έναν δραματικό αγώνα για τον 2ο γύρο, που κράτησε πάνω από δύο ώρες.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, αν και δεν βρέθηκε στην καλύτερή της μέρα, πάλεψε σκληρά και έδειξε χαρακτήρα.

Ανέκαμψε από το 5-1 στο πρώτο σετ και από το 6-0 στο τάι μπρέικ του δεύτερου, αλλά τελικά λύγισε στις λεπτομέρειες, πληρώνοντας τα λάθη της στα κρίσιμα σημεία. Η 29χρονη Ιταλίδα, Νο. 9 στον κόσμο, πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Ασλίν Κρούγκερ.

Από εκεί και πέρα. η Σάκκαρη θα συμμετάσχει και στο τουρνουά του Μοντερέι την επόμενη εβδομάδα, πριν αγωνιστεί στο US OPEN που ξεκινάει στις 24 Αυγούστου.

