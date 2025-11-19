ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο Hall of Fame ο Φέντερερ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο Hall of Fame ο Φέντερερ

Ο Ρότζερ Φέντερερ θα εισαχθεί στο Διεθνές Hall of Fame του Τένις (ITHF), σε μια εορταστική εκδήλωση που έχει οριστεί για τον Αύγουστο του 2026 στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ, ανακοίνωσε σήμερα (19/11) η ITHF.

Ο Φέντερερ κέρδισε 20 Grand Slam κι έγινε ο πρώτος άνδρας τενίστας που έφτασε το σημείο αναφοράς, ενώ κατάκτησε 103 τίτλους καριέρας πριν αποσυρθεί το 2022. Διατήρησε την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη για 237 συνεχόμενες εβδομάδες, αριθμός ρεκόρ, μεταξύ 2004 και 2008.

«Είναι τεράστια τιμή να εισαχθώ στο Διεθνές Hall of Fame του Τένις και να στέκομαι δίπλα σε τόσους πολλούς από τους μεγάλους πρωταθλητές του αθλήματος... το να αναγνωρίζομαι με αυτόν τον τρόπο από το άθλημα και από τους συνομηλίκους μου είναι βαθιά συγκινητικό», υπογράμμισε ο θρυλικός Ελβετός σε δήλωση που κοινοποίησε η ITHF.

Ο Φέντερερ κατείχε την πρώτη θέση στην κατάταξη της ATP για 310 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της καριέρας του και είχε μακροχρόνια αντιπαλότητα με τον Ραφαέλ Ναδάλ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τους δύο άλλους στους «τρεις μεγάλους» του ανδρικού τένις εκείνη την εποχή. 

«Καθ΄ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, πάντα εκτιμούσα την ιστορία του τένις και το παράδειγμα που έθεσαν όσοι ήρθαν πριν από εμένα... Ανυπομονώ να επισκεφθώ το Νιούπορτ τον επόμενο Αύγουστο για να γιορτάσω αυτή την ξεχωριστή στιγμή με την κοινότητα του τένις», πρόσθεσε ο 44χρονος.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

Τενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Καμπάνες» από τον Αθλητικό Δικαστή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επίσημα στο «Camp Nou» η Μπαρτσελόνα, πήρε την έγκριση της UEFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τραυματίας, αλλά πρώτος σε ασίστ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιορεντίνα: Διαθέσιμος ο Μόιζε Κεν για ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Έβλεπε... μπροστά: Η προφητική δημοσίευση ενός χρήστη του «X» για τον Χάαλαντ πριν από επτά χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντσελότι για Νειμάρ: «Το πρωτάθλημα στη Βραζιλία σταματά 7 Δεκεμβρίου, μετά μπορεί να κάνει διακοπές»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρόος για Βινίσιους: «Συχνά γινόταν ενοχλητικός και επηρέαζε αρνητικά και τη Ρεάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκέφτεται το τώρα αλλά... ψάχνεται

ΑΕΛ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ-άουτ ο Μιλιτάο κόντρα στον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ποιοι είναι όλοι αυτοί δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αταμάν: «Δεν υπάρχει χρόνος για να αναζητήσουμε νέο παίκτη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Στο ημίχρονο... πρωτοπόρος

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το μυστικό πάρτι του Γιαμάλ - Χωρίς κινητά και VIP ζώνη αποκλειστικά για γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δίλεπτο μαγείας Μαέ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Τερ Στέγκεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη