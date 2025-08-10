Το US Open... «μοιράζει χρήμα» με τη σέσουλα!

Τα τέσσερα Grand Slam προσφέρουν ένα τρόπαιο και μια θέση στα βιβλία της Ιστορίας του τένις, καθώς και σημαντικά χρηματικά έπαθλα.

Ας δούμε ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως και τα χρηματικά έπαθλα για το U.S. Open 2025, που είναι το τέταρτο και τελευταίο μεγάλο τουρνουά της χρονιάς.

Το τουρνουά σε σκληρή επιφάνεια θα διεξαχθεί από τις 24 Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου και οι διοργανωτές, ανακοίνωσαν ότι θα προσφερθούν 90 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα, το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στην Ιστορία του τένις, αυξημένο κατά 20% σε σχέση με το 2024.

Αναλυτικά τα χρηματικά έπαθλα σε άμδρες και γυναίκες, έχουν ως εξής:

-Γύρος των 128: 110.000 $

- Γύρος των 64 : 154.000 $

-Γύρος των 32 : 237.000 $

-Γύρος των 16 : 400.000 $

-Προημιτελικοί: 660.000 $

-Ημιτελικοί : 1.260.000 $

-Δεύτερος : 2.500.000 $

-Πρωταθλητής : 5.000.000 $

Οι νικητές του απλού ανδρών και γυναικών το 2024, ο Ιταλός Γιάννικ Σίνερ και η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα, έλαβαν από 3,6 εκατομμύρια δολάρια. Οι πρωταθλητές του Australian Open 2025 στο απλό, δηλαδή ο Σίνερ και η Αμερικανίδα, Μάντισον Κις εισέπραξαν 3,5 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (σ.σ. 2,28 εκατομμύρια δολάρια) έκαστος.

Οι πρωταθλητές του French Open 2025 στο απλό, ο Ισπανός, Κάρλος Αλκαράθ και Αμερικανίδα, Κόκο Γκοφ έγιναν πλουσιότεροι κατά 2,55 εκατομμύρια ευρώ (σ.σ. 3 εκατομμύρια δολάρια). Οι πρωταθλητές του Wimbledon 2025 στο απλό, ο Σίνερ Sinner και η Πολωνή, Ιγκα Σβιάτεκ, έλαβαν από 3 εκατομμύρια λίρες (σ.σ.4 εκατομμύρια δολάρια).

Οι σημαντικές αυξήσεις στα Grand Slam ήταν στο επίκεντρο των αιτημάτων των κορυφαίων παικτών του κόσμου σε σχετική επιστολή τους προς τα τέσσερα μεγάλα τουρνουά εφέτος. Ετσι τα έπαθλα στο διπλό ανδρών και γυναικών, διαμορφώθηκαν ως εξής:

-Πρώτος γύρος : 30.000 $

-Δεύτερος γύρος : 45.000 $

-Τρίτος γύρος : 75.000 $

-Προημιτελικοί : 125.000 $

-Ημιτελικοί : 250.000 $

-Φιναλίστ : 500.000 $

-Πρωταθλητής : 1.000.000 $