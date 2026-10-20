Δυσκολεύτηκε αλλά συνεχίζει στο Αλμάτι ο Τσιτσιπάς

Στους «16» του Almaty Open (ΑΤP 250) προκρίθηκε, έστω και με δυσκολία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, νούμερο 39 στην παγκόσμια κατάταξη, χρειάστηκε δύο ώρες αγώνα για να νικήσει με 7-6 (11-9), 3-6, 6-3 τον Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς (ΗΠΑ, Νο89).

Στον επόμενο γύρο του τουρνουά του Καζακστάν θα αντιμετωπίσει τον... γηπεδούχο Μιχαήλ Κουκούσκιν, με την αναμέτρηση να αρχίζει στις 21:30.

Ο 38χρονος Καζάκος (Νο.389) παίζει μπροστά στους συμπατριώτες του το τελευταίο τουρνουά της καριέρας του και ήταν αυτός που νίκησε χθες τον Στέφανο Σακελλαρίδη, με 7-6 (4)-7-6(3), αποτρέποντας τον πρώτο ελληνικό «εμφύλιο» στην ιστορία του tour της ATP.

sport-fm.gr