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Φοβερό παιχνίδι με έξι γκολ και θρίαμβος της Παρί επί της Μπαρτσελόνα - Όλα τα αποτελέσματα

ΓΗΠΕΔΟ

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Όλα όσα έγιναν στα παιχνίδια της Τρίτης (20/10) στο Champions League

Το μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα, ήταν... υπόθεση των πρωταθλητών Ευρώπης. Η Παρί επικράτησε με 4-2 της Μπαρτσα σε μία ποδοσφαιρική παράσταση που κανείς δεν θα ξεχάσει. 

Δύο φορές «επέστρεψε» στον αγώνα η ομάδα του Νάνσι Φλικ από το εις βάρος της 1-0 και 2-1, αλλά οι Παριζιάνοι του Λουίς Ενρίκε έχουν «κόψει... ταρίφα». Μετά το 4-2 στο «Έτιχαντ» πριν από μία εβδομάδα επί της Σίτι, με το ίδιο ακριβώς σκορ νίκησαν τους μπλαουγκράνα, υποχρεώνοντάς τους στην πρώτη εφετινή τους ήττα σε όλες τις διοργανώσεις. Και παράλληλα, στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ότι κι εφέτος παραμένουν ένα από τα μεγάλα φαβορί για το βαρύτιμο τρόπαιο.

Μετά από μία ήττα και μία ισοπαλία στις δύο πρώτες αγωνιστικές, η Ρόμα «έσπασε το ρόδι» επικρατώντας με το εμφαντικό 4-0 της ουραγού και χωρίς βαθμό Σλόβαν Μπρατισλάβας στο «Ολίμπικο» (έπαιξε αλλαγή ο Μαυροπάνος). 

Την ίδια ώρα με εντυπωσιακή ανατροπή από το 0-2, η Λίβερπουλ με βασικό τον Κώστα Τσιμίκα, έφτασε σε τρομερή ανατροπή επί της Βιγιαρεάλ και με το τελικό 4-3 έκανε το 3 στα 3. 

Πρώτη νίκη και για τη Νάπολι με το εμφατικό 4-3 επί της Μπόντο Γκλιμτ, ενώ μεγάλο «διπλό» πέτυχε και η Αϊτχόφεν στο «Ντραγκάο» επί της Πόρτο. 

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

 

 

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (20/10):

Φενέρμπαχτσε-Σλάβια Πράγας 2-2

(4’ Αϊντίν, 11’ Γκρίνγουντ - 15’ Πρόβοντ, 90’ Κατσόρ)

 

Σαμπάχ Μπακού-Ντόρτμουντ 1-2

(39’ Μακάρθι - 10’, 53’ Γκιρασί)

 

Ρόμα-Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0

(21’ Ερμόσο, 39’ Μολίνα, 52’ Πιζίλι, 58’ Μάλεν)

 

Πόρτο-Αϊντχόφεν 0-1

(57’ Τιλ)

 

Λίβερπουλ-Βιγιαρεάλ 4-3

(36’, 65’ Μακάλιστερ, 45+2’ Αραούχο, 68’ Βιρτζ - 4’ Μικαουτάτζε, 29’ Καρντόνα, 87’ Ολουασέγι)

 

Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ 5-1

(12’ Άντερσον, 34’, 65’, 76’ Φόντεν, 57’ Σερκί - 52’ Πήλιος)

 

Νάπολι-Μπόντο/Γκλιμτ 4-3

(1’ Πολιτάνο, 41’, 75’ ΜακΤόμινεϊ, 88’ αυτ. Μπιόρτουφτ - 27’ Χάουγκε, 62’ Χέλμερσεν, 90+4’ Φετ)

 

Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα 4-2

(36’ Ντουέ, 72’ Ερναντέζ, 81’ Βιτίνια, 86’ Φαμπιάν Ρουίθ - 55’ Εσπάρτ, 79’ Γιαμάλ)

 

Στουτγκάρδη-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

(36’ Λέβελινγκ - 47’ Άλβαρες)

 

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Λιλ (Γαλλία) - Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)                19:45

Κόμο (Ιταλία) - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)     19:45

Μπάγερν (Γερμανία) - Άρσεναλ (Αγγλία)               22:00

Ρεάλ (Ισπανία) - Λειψία (Γερμανία)                  22:00

Ίντερ (Ιταλία) - Σαχτάρ (Ουκρανία)                  22:00

Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) - ΛΑΣΚ (Αυστρία)             22:00

Άστον Βίλα (Αγγλία) - Βίκινγκ (Νορβηγία)            22:00

Μπριζ (Βέλγιο) - Λανς (Γαλλία)                      22:00

Μπέτις (Ισπανία) - Φέγενορντ (Ολλανδία)             22:00

 

Κατηγορίες

Ευρωπαικες Διοργανωσεις

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