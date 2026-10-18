Νικητής του Shanghai Masters με ανατροπή στον «εμφύλιο» ο Φοκίνα

Ο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα κατέκτησε το τρόπαιο στο Shanghai Masters, καθώς πέτυχε μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στον Ράφα Χόδαρ. Ο Ισπανός βρέθηκε πίσω στα σετ, όμως δεν έχασε την ψυχραιμία του, ανέβασε την απόδοσή του και κατάφερε να επικρατήσει με 2-1.

Ο 27χρονος τενίστας συνέχισε έτσι τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, μετά τη σπουδαία νίκη επί του Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον ημιτελικό, με 2-1. Αυτή τη φορά, απέναντι στον νεαρό συμπατριώτη του, χρειάστηκε να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ για να φτάσει μέχρι το τέλος και να σηκώσει το τρόπαιο.

Μάλιστα, αυτός είναι ο πρώτος τίτλος Masters 1000 στην καριέρα του Νταβίντοβιτς Φοκίνα, στον δεύτερο τελικό του σε τουρνουά της συγκεκριμένης κατηγορίας. Η προηγούμενη παρουσία του σε τελικό Masters 1000 ήταν το 2022 στο Μόντε Κάρλο, όταν είχε ηττηθεί από τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο Χόδαρ μπήκε δυνατά στο πρώτο σετ και μέσα σε περίπου 27 λεπτά έφτασε στην κατάκτησή του με 6-1 games. Ο 20χρονος Ισπανός έκανε δυο break στο σερβίς του Νταβίντοβιτς Φοκίνα και πήρε από νωρίς τον έλεγχος, φτάνοντας με άνεση στο 1-0.

Το δεύτερο σετ κράτησε περίπου 72 λεπτά και κρίθηκε στο tie break, όπου ο Νταβίντοβιτς Φοκίνα επικράτησε με 7-5. Οι δύο τενίστες κράτησαν αρχικά το σερβίς τους, όμως στο πέμπτο game ο Χόδαρ έκανε το break και πέρασε μπροστά με 3-2. Ο Ισπανός απάντησε αμέσως, ισοφάρισε σε 3-3 και στη συνέχεια άντεξε την πίεση, καθώς ο αντίπαλός του έχασε αρκετές ευκαιρίες για νέο break. Το σετ οδηγήθηκε στο 6-6 και ο Νταβίντοβιτς Φοκίνα αποδείχθηκε πιο ψύχραιμος στο tie-break, φέρνοντας το ματς στα ίσα.

Στο τρίτο και τελευταίο σετ, ο Νταβίντοβιτς Φοκίνα έκανε break στο πρώτο game, όμως ο Χόδαρ απάντησε αμέσως και ισοφάρισε σε 1-1. Οι δύο τενίστες κράτησαν στη συνέχεια το σερβίς τους, μέχρι που ο Νταβίντοβιτς Φοκίνα έκανε νέο break και προηγήθηκε με 3-2. Ο Ισπανός κράτησε το σερβίς του και ξέφυγε με 4-2, ενώ ο Χόδαρ μείωσε σε 4-3. Ο Νταβίντοβιτς Φοκίνα έφτασε στο 5-3 και, παρά το game που πήρε ο αντίπαλός του στη συνέχεια, έκλεισε το σετ με 6-4.

Τα σετ: 1-6, 7-5, 6-4

athletiko.gr