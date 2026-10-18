Έγραψε ιστορία στο Open της Γιουχάν η Μάγια Χβαλίνσκα

Το απόγευμα της Κυριακής (18/10) η Μάγια Χβαλίνσκα έγραψε ιστορία και «βροντοφώναξε» στο παγκόσμιο τένις πως ήρθε για να πρωταγωνιστήσει!

Η 25χρονη Πολωνή τενίστρια, Νο.22 του κόσμου, επικράτησε με 2-1 σετ (2-6, 6-4, 6-2) της Σόναϊ Κάρταλ μετά από 2 ώρες και 46 λεπτά αγώνα και κατέκτησε το Open της Γιουχάν!

Η Χβαλίνσκα, που είχε αφήσει εκτός συνέχειας τη Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά του θεσμού, έγραψε ιστορία, καθώς κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα της ένα WTA 1000άρι τουρνουά.

Μάλιστα, η σπουδαία αυτή επιτυχία την «εκτόξευσε» και στην παγκόσμια κατάταξη, με τη νεαρή Πολωνή να φιγουράρει πλέον στο Νο.11 του κόσμου.

sport-fm.gr