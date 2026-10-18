Έγραψε ιστορία στο Open της Γιουχάν η Μάγια Χβαλίνσκα
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Μάγια Χβαλίνσκα επικράτησε με 2-1 σετ της Σόναϊ Κάρταλ στον μεγάλο τελικό του Open της Γιουχάν, με την 25χρονη Πολωνή να κατακτά τον πρώτο 1000άρι τίτλο της καριέρας της!
Το απόγευμα της Κυριακής (18/10) η Μάγια Χβαλίνσκα έγραψε ιστορία και «βροντοφώναξε» στο παγκόσμιο τένις πως ήρθε για να πρωταγωνιστήσει!
Η 25χρονη Πολωνή τενίστρια, Νο.22 του κόσμου, επικράτησε με 2-1 σετ (2-6, 6-4, 6-2) της Σόναϊ Κάρταλ μετά από 2 ώρες και 46 λεπτά αγώνα και κατέκτησε το Open της Γιουχάν!
Η Χβαλίνσκα, που είχε αφήσει εκτός συνέχειας τη Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά του θεσμού, έγραψε ιστορία, καθώς κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα της ένα WTA 1000άρι τουρνουά.
Μάλιστα, η σπουδαία αυτή επιτυχία την «εκτόξευσε» και στην παγκόσμια κατάταξη, με τη νεαρή Πολωνή να φιγουράρει πλέον στο Νο.11 του κόσμου.
sport-fm.gr