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Πεντάστερη Σίτι απέναντι στην ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΑΕΚ δέχθηκε βαριά ήττα στο Etihad με 5-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι

Αναμενόμενη μεν, βαριά δε ήττα της ΑΕΚ στο «Έτιχαντ» που έχασε  από τη Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο του β΄ ημιχρόνου, η πρωταθλήτρια Ελλάδας δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στη δυσκολία του αγώνα κι έτσι οι γηπεδούχοι έφτασαν στη νίκη με χατ-τρικ του Φιλ Φόντεν (34΄,65΄,76΄) και γκολ των Άντερσον (12΄), Τσερκί (57΄). Για την Ένωση, μείωσε σε 2-1 ο Σταύρος Πήλιος στο 52΄.Επόμενη αναμέτρηση για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης στις 4/11 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πολύ μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας με την ΑΕΚ να μην περνάει -κυριολεκτικά- το κέντρο στο πρώτο ημίχρονο. Μονόλογος της Σίτι και προβάδισμα 2-0 που ουσιαστικά έβαζε τέλος σε όποιο «κιτρινόμαυρα» όνειρα υπήρχαν για μια μεγάλη έκπληξη. Η απουσία του Χάαλαντ που έμεινε εκτός για να ξεκουραστεί, έλυνε ένα μεγάλο πρόβλημα για την Ένωση, αυτό του αντίπαλου σέντερ φορ καθώς ο 17χρονος γιος του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Κρίστοφερ Σαμπά, ήταν εγκλωβισμένος στις «συμπληγάδες» Μουκουντί-Ρέλβας. Όμως αυτό δεν σήμαινει ότι η Σίτι δεν θα έβρισκε τα γκολ που αναζητούσε, έστω κι αν έπαιζε εμφανώς μία ταχύτητα κάτω σε σχέση με τις δυνατότητές της. Στο 12΄ από φάουλ του Τσερκί η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο και στην επαναφορά ο Άντερσον άνοιξε από κοντά το σκορ. Στο 23΄ ο Άλαν είχε νέο δοκάρι σε «οβίδα» από πλάγια θέση, με τους «Πολίτες» να έχουν εγκατασταθεί έξω από την περιοχή του Μπρινιόλι. Στο 34΄ από ασίστ του Νίκο Λιούις, ο Φιλ Φόντεν πέτυχε από κοντά το 2-0. 

Με δύο άκρως επιθετικές αλλαγές, ο Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να μεταμορφώσει την ΑΕΚ, τουλάχιστον στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου. Οι Κοϊτά και Ζίνι με την ταχύτητά τους δημιούργησαν προβλήματα που η Σίτι δεν είχε αντιμετωπίσει στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης. Στο 52΄ από κούρσα του Ζίνι και ασίστ στον Πήλιο, ο Έλληνας αριστερός μπακ σημείωσε το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ της καριέρας του, πλασάροντας στη γωνία του Ντοναρούμα. 

Στο 57΄ η Σίτι επανέφερε τη διαφορά «ασφαλείας» με τον Τσερκί να βρίσκεται σε θέση βολής στο ύψος της περιοχής και, αποφεύγοντας με προσποίηση τον Αριάγκα, έγραψε το 3-1. Στο 65΄ από «μεγάλη» μπαλιά του Τσερκί, ο Λιούις κατέβασε τη μπάλα φανταστικά για τον Φόντεν, ο οποίος με «άπιαστο» τελείωμα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Στο 76΄ από ασίστ του ΜακΈιντου ο Φόντεν σε κενή εστία συμπλήρωσε χατ-τρικ, πρώτο ευρωπαϊκό στην καριέρα του. 

Διαιτητής: Βίλι Ντελαζό

Κίτρινες: Γκβάρντιολ

Οι συνθέσεις:

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Έντσο Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Ντίας (83΄ Μπρέθγουεϊτ), Κουσάνοφ, Γκβάρντιολ (72΄  Βίτορ Ρέις), Λιούις, Άντερσον, Φερνάντες (72΄  Αϊτ Νούρι), Ελίας, Τσερκί, Φόντεν, Σάμπα (63΄ ΜακΈιντου).

 ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (46΄ Κοϊτά), Αριάγκα (83΄ Βιτάλις), Μάγερ, Ζοάο Μάριο (63΄ Ζούμπκοφ), Βάργκα (46΄ Ζίνι), Γιόβιτς (83΄ Γκατσίνοβιτς)

 

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Ευρωπαικες Διοργανωσεις

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