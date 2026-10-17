Έξω τα φαβορί: Αποκλείστηκαν από το Shanghai Masters οι Ζβέρεφ και Μεντβέντεφ

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ γνώρισε την ήττα με ανατροπή από τον Αλεχάντρο-Νταβίντοβιτς Φόκινα με 5-7, 6-4, 6-3. Ίδια μοίρα είχε ακόμα ένα φαβορί για την κατάκτηση του ATP 1000 της Σαγκάης, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος ηττήθηκε από τον Ραφαέλ Χόδαρ με 6-3, 6-4. Ο τελικός του Shanghai Masters έγινε ισπανική υπόθεση.

Ο Ζβέρεφ, προσεχώς Νο.1 στο κόσμο, πήρε με break στο 11ο game το σετ με 7-5 και έκανε το 1-0. Παρόλα αυτά, ο Φόκινα βρήκε τη δύναμη να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Αρχικά, ισοφάρισε στα σετ σε 1-1, μετά από break στο 10ο σετ σημειώνοντας το 6-4. Στο τρίτο και τελευταίο σετ, ο Φόκινα πήρε, με break στο πρώτο game που σέρβιρε ο Γερμανός, σημαντικό προβάδισμα με 3-0, διαφορά που διατήρησε μέχρι το τελικο 6-3 στο σετ, αφού δεν επέτρεψε στον Ζβέρεφ να «σπάσει» το service του. Ο Φόκινα πήρε το εισητήριο για τον τελικό, που είναι ο πρώτος του τελικός σε τουρνουά Masters μετά το Μόντε κάρλο το 2022 όπου είχε ηττηθεί από τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Τον συμπατριώτη του, Ραφαέλ Χόδαρ, θα βρει στο τελικό ο Φόκινα σε έναν ισπανικό εμφύλιο. Ο Χόδαρ σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης έδειξε πολύ καλό πρόσωπο και έφτασε μέχρι τον τελικό. Απέναντι στον Μεντβέντεφ, πήρε, με δύο break και ένα του Ρώσου, το σετ με 6-3. Ο Μεντβέντεφ βρέθηκε από νωρίς με την πλάτη στο τοίχο στο δεύτερο σετ αφού ο Ισπανός του «έσπασε» το service του στο 4ο game. To No.5 της παγκόσμιας κατάταξης, προσπάθησε να αντιδράσει με break, ισοφαρίζοντας σε 2-2, αλλά ο 20χρονος Χόδαρ απάντησε με το ίδιο νόμισμα και εκανε το 6-4 στο σετ και 2-0 το τελικό αποτέλεσμα, παίρνοντας την πρόκριση για τον πρώτο μεγάλο τελικό της καριέρας του.

Οι δύο Ισπανοί τενίστες θα βρεθούν αντιμέτωποι για πρώτη φορα στην καριέρα τους και μάλιστα σε μία τόσο μεγάλη διοργάνωση όπως το Shanghai Masters.

gazzetta.gr