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O Τσιτσιπάς έμαθε αντίπαλο στο Αλμάτι, συνεχίζει ο Σακελλαρίδης στα προκριματικά

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το μονοπάτι του στο 250άρι τουρνουά στο Αλμάτι, μία νίκη μακριά από το κυρίως ταμπλό βρίσκεται ο Στέφανος Σακελλαρίδης.

O Στέφανος Τσιτσιπάς μετά το Masters της Σαγκάης, συνεχίζει τους αγώνες του στο 250άρι τουρνουά στο Αλμάτι του Καζακστάν, με το κυρίως ταμπλό να ξεκινά τη Δευτέρα (19/10).

Το Σάββατο (17/10) διεξήχθη η κλήρωση και ο Τσιτσιπάς στον 1ο γύρο στο ταμπλό των 32 θα αντιμετωπίσει τον Αλεκσάντερ Κοβάτσεβιτς από τις ΗΠΑ.

Ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει για 3η φορά τον Κοβάτσεβιτς (Νο.81), τον είχε νικήσει το 2024 στο Λος Κάμπος , με 7-6(1), 6-3 και είχε ηττηθεί φέτος στο Winston Salem των ΗΠΑ με 6-3, 7-6(1).

Εφόσον ο Τσιτσιπάς περάσει στον 2ο γύρο, εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μιχαΐλ Κουκούσκιν από το Καζακστάν ή παίκτη από τα προκριματικά.

Στα προημιτελικά υπάρχει διασταύρωση με τον Λουτσάνο Νταρντέρι (Νο.2 στο ταμπλό) και με έναν από τους Μίομιρ Κετσμάνοβιτς ή Τζέιμς Ντάκγουορθ και στα ημιτελικά πιθανός αντίπαλος είναι ο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είναι Νο.1, ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ (Νο.3), ενώ υπάρχει ακόμα και ο Τόμας Ετσεβερί.

Ο Σακελλαρίδης στον 2ο προκριματικό γύρο

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης παίρνει επίσης μέρος στο τουρνουά στη μεγαλύτερη πόλη του Καζακστάν, αλλά θα χρειαστεί να περάσει τους δύο γύρους των προκριματικών.

Ο 22χρονος Σακελλαρίδης (Νο.135) έκανε το πρώτο βήμα καθώς νίκησε τον Ρώσο, Πετρ Μπαρ Μπιριούκοφ (Νο.239) με 6-2, 6-3.

Στον 2ο γύρο ο Σακελλαρίδης θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Καζάκο, Αλεκσάντρ Σεφτσένκο (Νο.111 και πρώην Νο.45) και τον Εσθονό, Ντανίλ Γκλίνκα, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει το μεσημέρι της Κυριακής (18/10, 13:00).

gazzetta.gr

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