Στα προημιτελικά του Wuhan Open η Μαρία Σάκκαρη

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πραγματοποίησε ακόμη μία πειστική εμφάνιση στα γήπεδα της Κίνας και, ξεπερνώντας το εμπόδιο της ταλαντούχας 17χρονης Σλοβάκας, Μία Ποχάνκοβα, με 2-0 σετ (6-1, 6-4), πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τους «8» του Wuhan Open.

Με αυτήν την νίκη, η Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στη διοργάνωση και περιμένει πλέον να μάθει την επόμενη αντίπαλό της στην προημιτελική φάση, η οποία θα προκύψει από την αναμέτρηση ανάμεσα στην Αμερικανίδα Ίβα Γιόβιτς και την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα.