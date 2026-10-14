Πάλεψε ο Τσιτσιπάς, αλλά λύγισε από τον ανώτερο Μεντβέντεφ

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς διασταύρωσαν τις… ρακέτες τους στη φάση των «16» του ATP της Σανγκάης, με τον Έλληνα τενίστα, παρά την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε, να γνωρίζει την ήττα από τον ανώτερο αντίπαλό του.

Ο Ρώσος επικράτησε με 2-0 σετ του Τσιτσιπά, ξεπερνώντας το εμπόδιο του Έλληνα πρωταθλητή και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου συνεχίζει την προσπάθειά του για την κατάκτηση του τίτλου.

Στους «8», ο Μεντβέντεφ περιμένει να μάθει τον επόμενο αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από την αναμέτρηση ανάμεσα στον Τόμι Πολ και τον Ζίζου Μπεργκς.

Ο σχεδόν αλάνθαστος Μεντβέντεφ έβαλε από νωρίς τον Τσιτσιπά σε δύσκολη θέση, παίρνοντας προβάδισμα με 3-1. Ο Έλληνας αθλητής, ωστόσο, αντέδρασε και επέστρεψε στη διεκδίκηση του σετ, με τον Ρώσο να διατηρεί το προβάδισμα με 4-3. Παρά την προσπάθεια του Τσιτσιπά, ο Μεντβέντεφ διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση και έκλεισε το πρώτο σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε ακόμη πιο ανταγωνιστικός, παίρνοντας αυτή τη φορά το προβάδισμα και κρατώντας τον αντίπαλό του πίσω στο σκορ. Ο Μεντβέντεφ, όμως, βρήκε τις απαντήσεις και ισοφάρισε, με τον Έλληνα να ανακτά ξανά το προβάδισμα. Η προσπάθειά του δεν είχε την επιθυμητή κατάληξη, καθώς ο Ρώσος ισοφάρισε σε 5-5 και στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή του, φτάνοντας στο 7-5 και στη νίκη με 2-0 σετ.

Τα σετ: 6-4, 7-5.

sport-fm.gr