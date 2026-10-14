ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάλεψε ο Τσιτσιπάς, αλλά λύγισε από τον ανώτερο Μεντβέντεφ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Αυτός κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Έλληνα τενίστα και προκρίθηκε στα προημιτελικά της Σανγκάης

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς διασταύρωσαν τις… ρακέτες τους στη φάση των «16» του ATP της Σανγκάης, με τον Έλληνα τενίστα, παρά την υπερπροσπάθεια που κατέβαλε, να γνωρίζει την ήττα από τον ανώτερο αντίπαλό του.

Ο Ρώσος επικράτησε με 2-0 σετ του Τσιτσιπά, ξεπερνώντας το εμπόδιο του Έλληνα πρωταθλητή και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου συνεχίζει την προσπάθειά του για την κατάκτηση του τίτλου.

Στους «8», ο Μεντβέντεφ περιμένει να μάθει τον επόμενο αντίπαλό του, ο οποίος θα προκύψει από την αναμέτρηση ανάμεσα στον Τόμι Πολ και τον Ζίζου Μπεργκς.

Ο σχεδόν αλάνθαστος Μεντβέντεφ έβαλε από νωρίς τον Τσιτσιπά σε δύσκολη θέση, παίρνοντας προβάδισμα με 3-1. Ο Έλληνας αθλητής, ωστόσο, αντέδρασε και επέστρεψε στη διεκδίκηση του σετ, με τον Ρώσο να διατηρεί το προβάδισμα με 4-3. Παρά την προσπάθεια του Τσιτσιπά, ο Μεντβέντεφ διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση και έκλεισε το πρώτο σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε ακόμη πιο ανταγωνιστικός, παίρνοντας αυτή τη φορά το προβάδισμα και κρατώντας τον αντίπαλό του πίσω στο σκορ. Ο Μεντβέντεφ, όμως, βρήκε τις απαντήσεις και ισοφάρισε, με τον Έλληνα να ανακτά ξανά το προβάδισμα. Η προσπάθειά του δεν είχε την επιθυμητή κατάληξη, καθώς ο Ρώσος ισοφάρισε σε 5-5 και στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή του, φτάνοντας στο 7-5 και στη νίκη με 2-0 σετ.

Τα σετ: 6-4, 7-5.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Παρί «δίκασε» τη Σίτι στο «Etihad»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε από την κούραση η ΑΕΚ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Η καλύτερη της οκταετίας!

ΑΕΛ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Στον αστερισμό του Γιαμάλ – Το ασύλληπτο ρεκόρ του Ισπανού στο Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Aποδείχθηκε το βάθος στον πάγκο!

ΑΕΚ

|

Category image

Σκληρή στάση Ολυμπιακού για Ντόρσεϊ: Εκτός αποστολής για Μπαρτσελόνα, επιστρέφει Αθήνα και καλείται σε απολογία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επέστρεψε από διαφορά 24 πόντων, όμως λύγισε στο τέλος η Πετρολίνα ΑΕΚ

Κύπρος

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ / Πανόραμα κυπέλλου: Δύο εισιτήρια και... ένας κεραυνός!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

«Εξάρα» η Λίβερπουλ στη μεγάλη βραδιά του Τσιμίκα

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Η ΚΟΠ περιμένει τις εκθέσεις για… τον κεραυνό στον Ομόνοια 29Μ – ΑΕΠ Πολεμιδιών

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Εντυπωσιακή νίκη του Κεραυνού μέσα στην έδρα της Nitra Blue Wings!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξέσπασμα Ντόρσεϊ: «Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά-Γιατί δεν με διώχνουν από τώρα αν δεν θέλουν να με πληρώσουν;»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξέσπασε στην Μπεσίκτας με πλουραλισμό και 100άρα η Χάποελ πριν τον Παναθηναϊκό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρεμιέρα με ήττα για την ΑΕΛ στην Τσεχία απέναντι στη Ζάμπινι Μπρνο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Πράσινη» καταιγίδα στο «Αλφαμέγα»: Ο Άρης… έβρεξε γκολ και πέταξε στους «16»!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη