Η αντίπαλος της Σάκκαρη στις «16» του Wuhan Open

Ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία ολοκλήρωσε μια μεγάλη ανατροπή και απέκλεισε με 2-1 σετ τη Μάρτα Κόστιουκ.

Η Ελληνίδα τενίστρια λοιπόν προκρίθηκε στις «16» του Wuhan Open, όπου θα αντιμετωπίσει την Μία Ποχάνκοβα. Νωρίτερα, η 17χρονη αθλήτρια από τη Σλοβακία απέκλεισε με 2-1 σετ τη Σιγιού Γουάνγκ και εξασφάλισε την παρουσία της στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

Οι δυο τενίστριες δεν έχουν συναντηθεί ξανά στο κορτ. Η Σάκκαρη θέλει να συνεχίσει την πορεία της στη διοργάνωση, ενώ η 17χρονη Ποχάνκοβα θα επιδιώξει να κάνει την έκπληξη και να κερδίσει θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της WTA.

athletiko.gr