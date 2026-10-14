Σταμάτησε το τένις ο Μονφίς σε ηλικία 40 ετών

Η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA), γνωστοποίησε σήμερα (14/10) την απόφαση του Γκαέλ Μονφίς, να αποχωρήσει από το επαγγελματικό τένις σε ηλικία 40 ετών.

Η αποχώρησή του Γάλλου πρώην Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, τον απαλλάσσει από τα πρωτόκολλα αντιντόπινγκ του αθλήματος και σημαίνει ότι δεν έχει πλέον δικαίωμα συμμετοχής σε τουρνουά, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ITIA στο Reuters.

Ο Μονφίς είχε ανακοινώσει τον περασμένο Οκτώβριο ότι θα αποσυρόταν μετά τη σεζόν του 2026 και αναμενόταν να ολοκληρώσει την καριέρα του στο τουρνουά ATP Masters 1000 στο Παρίσι, τον Νοέμβριο.

Κατέκτησε 13 τίτλους ATP Tour στο απλό, με τον πρώτο του τίτλο να έρχεται στην Πολωνία το 2005 και τον τελευταίο στο Όκλαντ τον Ιανουάριο του 2025.

Η σπουδαία καριέρα του ολοκληρώθηκε στο φετινό US Open, όπου ηττήθηκε από τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν στον δεύτερο γύρο.

sport-fm.gr