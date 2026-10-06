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Τέλος η σεζόν για τον Γιάνικ Σίνερ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο 24χρονος πρωταθλητής συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμό

Ανησυχία επικρατεί στην Ιταλία για την αγωνιστική κατάσταση του Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάνικ Σίνερ, καθώς το πρόβλημα στο γόνατο που τον κρατά μακριά από τα γήπεδα μετά το Wimbledon, είναι σοβαρότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις και δεν αποκλείεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, όπως σχετικά αναφέρει η αθλητική εφημερίδα «Corriere dello Sport». Ο 24χρονος πρωταθλητής συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του, ο οποίος τον άφησε εκτός από το τουρνουά του Σινσινάτι, το US Open, το Πεκίνο και τελευταία από τη Σανγκάη. 

Το τουρνουά Masters 1000 στην κινεζική πόλη ξεκινά αύριο και θα διαρκέσει μέχρι την 18η Οκτωβρίου. Ο Σίνερ είχε κερδίσει τον τίτλο στη Σανγκάη το 2024, νικώντας τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό. Η απουσία του κι από αυτό το τουρνουά ενισχύει την προσπάθεια του Αλεξάντερ Ζβέρεφ να ολοκληρώσει τη σεζόν ως νούμερο 1 στον κόσμο. Ο Γερμανός πρωταθλητής (Νο 2 στον κόσμο) μπορεί να βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης για πρώτη φορά, εάν κερδίσει τόσο το China Open στο Πεκίνο, όσο και το Shanghai Masters.

Ο Σίνερ ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα χρειαστεί να κάνει θεραπεία στο γόνατό του και να βάλει πρόωρο τέλος στη φετινή σεζόν: «Μαζί με τους γιατρούς, αποφασίσαμε ότι χρειάζομαι μια θεραπεία για το γόνατό μου, πράγμα που σημαίνει ότι η σεζόν του 2026 ολοκληρώνεται επίσημα εδώ. Τα τελευταία δύο χρόνια, και ιδιαίτερα το τέλος της περσινής σεζόν στο Τορίνο, μου χάρισαν τόσο όμορφα συναισθήματα και συγκινήσεις, που η φετινή χρονιά θα είναι πολύ διαφορετική. Αυτή τη στιγμή, όμως, χρειάζεται να σκεφτώ και τη μακροπρόθεσμη πορεία της καριέρας μου».

 

 

 

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